Ana Vivar, la fuerza de recomenzar

Durante la prueba de ruta del Campeonato Panamericano de ciclismo, en abril pasado, la ecuatoriana Ana Vivar sufrió un accidente que afectó varias partes de su cuerpo. Casi dos meses después, la azuaya, de 21 años, se recupera y promete volver con más fuerza.

Actual campeona nacional de la especialidad y monarca de ruta y contrarreloj sub-23 en 2022, para la deportista los días han pasado muy lento, pero satisfactorios.

“Creo que ha sido un proceso muy duro y difícil el recuperarse de una caída de tal magnitud, pero poco a poco cada vez me siento mejor”, comentó a EXPRESO. Y es que ella, al igual que Miryam Núñez, son dos de las caras femeninas más visibles de este deporte en la élite, de ahí su imperiosa mejoría.

Luego de las valoraciones, los médicos le dieron un tiempo de recuperación de dos a cuatro meses, eso dependiendo de cómo responda al tratamiento y a la rehabilitación que está llevando a cabo.

La caída fue fuerte. Cumplía los últimos kilómetros de la prueba cuando se estrelló contras las vallas de contención. Muy a pesar de lo que se pudo pensar, asegura que nunca perdió la conciencia. “Yo iba detrás de una chica y no logré ver las vallas que estaban en la mitad del camino y me di de cara -por decirlo de una forma popular- contra el metal”, recordó.

Vivar (c) junto a algunas de sus compañeras del team profesional femenino del Movistar BestPC. cortesía

Producto del impacto, Ana sufrió varias contusiones, huesos rotos y se fisuró el cráneo; sin embargo, después de varias cirugías y con los tratamientos, se siente mucho mejor y con todas las ganas de volver.

“Uno cuando se cae siempre se quiere parar y hacerlo más fuerte, creo que esta vez no es la excepción; ya quiero regresar a las carreras, a la ruta, a entrenar duro”, aseguró con mucha madurez, característica personal que, dice, cree ha fortalecido en todo este proceso.

La deportista comenta que ahora son sus padres, Gabriela Torres e Igor Vivar, los más temerosos de que vuelva a la ruta. “Me detienen mucho por mi salud (sonríe); porque me cuide un poco, pero sé que vamos a regresar más fuertes y ellos (papás) saben que son mis sueños y este es el camino que escogí”, añadió decidida.

Estudiante a distancia de la carrera de Derecho en la UTPL, donde tiene una beca por mérito deportivo, Vivar, ciclista también del equipo Movistar Best PC, cuenta que pasó hospitalizada una semana en Panamá y luego ya cumplió con su proceso de recuperación en el país.

La deportista hace actualmente caminata para mantener la forma previo a las prácticas. cortesía

“Estoy infinitamente agradecida con el equipo, con otros ciclistas como Miryam Núñez, Jhonatan Narváez o Byron Guamá, porque todos me han escrito para preguntar cómo estoy o cómo va mi recuperación y eso me hace sentir que no estoy sola, que hay alguien atrás que se preocupa por mí y eso motiva a seguir con la recuperación”, dijo emocionada.

De acuerdo con lo previsto, el contacto de nuevo con los pedales se dará poco a poco, primero empezará haciendo rodillo, porque los doctores recomiendan que esté a un 100 % para regresar al alto nivel o al ritmo exigente. De momento, la caída trastocó ya varios de sus planes, entre ellos la participación en la Vuelta a Colombia Femenina o las válidas de la Copa que organiza la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Pese a ello, los objetivos, metas y sueños de la tricolor no han cambiado. “Este es un pequeño tropezón en el camino, que ya voy a pasar rápido”, finalizó.

