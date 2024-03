El alto rendimiento y un retraso en las asignaciones que ya resulta molestoso

En un comunicado del 8 de marzo, el Ministerio del Deporte anunció que “en 60 días ha cancelado $ 8 millones de saldos pendientes del 2023 a organismos y atletas”. En el primer párrafo, de hecho, la cartera de Estado dice que “los pagos correspondientes a los estímulos del Alto Rendimiento por logros deportivos”, entre otros, “se cristalizaron”. Es decir, lo dan como un hecho. Sin embargo, a 130 días de los Juegos Olímpicos, EXPRESO confirma que la versión del Ministerio no se ajusta a la realidad, pues la mayoría de deportistas que forman parte del Plan de Alto Rendimiento recibieron sus pagos solo hasta noviembre, y unos pocos, hasta diciembre. Pero al día, no hay uno solo.

Sean O'Malley y Chito Vera: Los tiempos de su suspensión tras el UFC 299 Leer más

La luchadora Lucía Yépez, en conversación con este Diario, asegura que espera pagos de tres meses, aunque transcurre ya el cuarto. “La verdad es una situación muy dura para nosotros que estamos en un año olímpico y no se sabe qué va a pasar con la preparación de todos. Nos deben desde diciembre, hemos preguntado y nos dicen que Finanzas hasta el día de hoy (el último sábado) no paga, y la verdad necesitamos para seguir con nuestra preparación”, recalca.

Que les cancelen en fin de semana es prácticamente imposible. Pero eso no es todo, los deportistas saben que el momento en que llegue el siguiente pago, va a ser solo el de diciembre y no los correspondientes al primer trimestre de este 2024. Lo más complejo es que a esta altura del año no conocen a qué eventos podrán asistir. Yépez, por ejemplo, pudo realizar una base de entrenamiento en Hungría gracias al financiamiento del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), que utilizó sus recursos.

“Las bases en España y México sí fueron pagadas por el Ministerio, porque eran para el Panamericano, y mis compañeros tenían que buscar la clasificación, pero ahora que todo se logró estamos en la nada, sin nuestros pagos”, detalla la Tigra. Ella, junto a Luisa Valverde, Génesis Reasco y Andrés Montaño, tienen su cupo a París 2024, pero no saben cuáles serán sus eventos financiados en estos meses rumbo a la cita olímpica.

Sorprendentemente Lucía Yépez es la mejor de su categoría y clasificada a los Juegos Olímpicos, pero también vive las secuelas de estar impaga en esta temporada. CORTESÍA COE

Cambiando de deporte, en judo, a la selección nacional nunca les llegó el presupuesto para su planificación del primer trimestre. Ellos estuvieron entrenando juntos para no perder el nivel a la espera de que llegue el dinero para una base en Europa, pero los recursos definitivamente no llegaron y lo poco que ellos tenían ya se acabó, pues solo contaban con hospedaje en la residencia del COE, porque la comida debían costeársela. “Para colmo, las lavadoras se habían dañado y tocaba mandar a lavar la ropa”, detalla Lenin Preciado a EXPRESO.

Daniel Pintado, vicecampeón del Circuito Mundial de Marcha en Dudince Leer más

Para quienes viven fuera del país la situación es aún más compleja. La karateca Cristina Orbe y el microtenista Emiliano Riofrío, ambos residen en Madrid, España. La primera ha debido usar sus ahorros y empezar a dar clases de su deporte a niños, o apelar al apoyo de sus padres. Su Federación de hecho ya le avisó que, para el Panamericano de mayo, en Uruguay, no tendrá la asignación.

Riofrío, por su parte, ha sido uno de los más críticos y desesperados por lo que está pasando. “Dependo mucho de estos pagos. Por ejemplo, los meses antes de diciembre no fueron pagados de una sola, sino por partes. Nos toca poner de nuestro bolsillo para seguir la preparación en Europa; no debería ser así, ya que es nuestro incentivo por los logros alcanzados”.

No hay ningún orden

Lenin Preciado es otro de los deportistas que vive con incertidumbre en esta Cortesía

El judoca Lenin Preciado relata que se llevó una gran sorpresa al conocer los reclamos públicos de la pesista Angie Palacios, cuando hace dos semanas aseguró que le adeudaban cuatro meses. “Yo pensaba que a esos deportistas que están mejor, les priorizaban los pagos”, dice con extrañeza.

La misma reacción tiene David Hurtado al charlar con EXPRESO. Cuenta que entró en confusión, porque pensó que a todos les habían pagado hasta diciembre como a él y a otros marchistas. No entiende por qué esta diferencia. Y la realidad es que no parece haber una explicación lógica, pues Rosalba Chacha, también de atletismo y clasificada a París 2024 (es decir en la misma condición que Hurtado) no ha podido cobrar el último mes del año previo, según ella misma a este diario.

La Tri: Los convocados empezaron a llegar y realizar los trabajos en Nueva Jersey Leer más

En relación a eso, el ministro Andrés Guschmer, en su visita a nuestra redacción el 4 de marzo, intentó explicar que los atletas que se habían quejado hasta entonces era porque aún no recibían sus transferencias, dando a entender que se iban a ir completando con el paso de los días. Pero no ha sido así, y de hecho, ningún deportista acaba de entender bajo qué orden van saliendo los trámites.

Preciado detalla que tampoco hay una comunicación fluida y que él ya no confía en el coordinador de su deporte: “Ahorita ya no sé si creer. Nos dice que ya pagan la semana que viene y eso se convierte en dos, tres meses”.

Para el experimentando judoca la respuesta puede estar en el pago del IESS, pues cuenta que son los deportistas quienes deben asumir su seguridad social y solo entonces les pasan su mensualidad. “Si uno no paga hasta el 10 de cada mes, ya le dejan para cobrar al siguiente”, detalla. Esa necesidad ha hecho que él incluso deba prestar a sus compañeros esos valores, pues muchos tienen problemas para juntar ese valor.

Al ritmo que van las cosas, Preciado es pesimista respecto a los pagos de este 2024: “Anteriormente sí nos ha tocado esperar, pero esta vez ha sido demasiado. Yo, sinceramente, no veo que enero, febrero y marzo puedan igualarse ni siquiera en abril.

Aunque entre deportistas chatean y van consultando la situación de cada uno, no han logrado reunirse u organizar un reclamo conjunto, pero el judoca cree que eso sería ideal. “Puede ser tambien que haya miedo a quejarse, pero hay que ser realista y sincero, la verdad es que no han pagado. Toca hablar, por uno y por todos”, finaliza.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!