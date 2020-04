Almada: "Los mejores recuerdos de mi vida están en Barcelona"

Guillermo Almada, el ex DT del Barcelona y ahora en Santos Laguna de México, es un entrenador tan activo que ahora tuvo que cambiar sí o sí su vida. La cuarentena lo tiene encerrado en su casa de Torreón. El estratega uruguayo habló con EXPRESO mientras en la intimidad de su domicilio festejaban el segundo año de su hijo Gabriel. El adiestrador charrúa explica cómo son los entrenamientos con el club azteca y, además, confesó que extraña el encebollado que se comía todos los sábados en Guayaquil.

- ¿Una persona tan activa como usted cómo pasa una cuarentena?

La respuesta de Dani Alves para Robert Arboleda antes de hablar con 'Helsinki' Leer más

- Es muy difícil, me siento como un león enjaulado. Es la realidad, siempre me ha gustado estar al frente de todos los trabajos. Y estar encerrado se te hace algo difícil, claro que estoy activo con el trabajo a distancia. Pero estos días sirven para estar más tiempo con la familia, ver muchos partidos anteriores, revisar el rendimiento que ha tenido el equipo. Además, hay que enviar los entrenamientos por separado a los jugadores, porque no todo es igual para el plantel. Son tiempos de nostalgia y pasar con la familia. Soy muy hogareño, después del trabajo llego a casa y disfruto de la familia. Ahora soy más participativo de las cosas del hogar, los chicos no están yendo a clases y se aprovecha para compartir mucho.

Pero también me entra la nostalgia de ir a trabajar que es lo que me gusta y apasiona. Uno quiere que ya pase todo esto, estoy ansioso que la vida normal regrese.

- También le da por revisar fotos y videos.

- Más observo partidos anteriores y soy de poco ver fotos anteriores, trato de no ponerme nostálgico. No me gusta ponerme melancólico, me agrada vivir el presente.

- ¿En esa parte entra Barcelona?

- Tengo todos los partidos de los 4 años de cuando estuve en Barcelona, también a veces veo los encuentros que repiten de la Copa Libertadores 2017. Por Barcelona voy a tener nostalgia toda la vida, por los cuatro años maravillosos que viví con el plantel, con jugadores espectaculares y una hinchada fuera de serie. Los mejores recuerdos de mi vida están en Barcelona, no solo por lo deportivo, te hablo de la vida que tuve con todo el mundo Barcelona, eso nunca se lo olvida.

Guilermo Almada logró un cetro nacional con Barcelona en el 2016. Archivo

- ¿Cómo son los entrenamientos de Santos con los jugadores en sus casas?

- Tenemos un contacto a diario con todo el plantel. Son entrenamientos individualizados y hay una comunicación muy fluida a diario. Parte del entrenamiento nos graban y nos lo pasan para ir viendo o haciendo correcciones. Hay un detalle con el nutricionista debido a que ahora es una alimentación distinta a la que tienen cuando se compite. Esto va para largo. Ojalá que termine lo más rápido, pero parece que vamos para largo. Espero que termine pronto esta enfermedad.

¿Fútbol sin tiros libres ni córners? Leer más

- ¿Ahora cómo es su día?

- Antes de las 7 ya nos levantamos. Con mi señora y una persona que nos ayuda hacemos el desayuno para los bebés.

Luego tengo que salir a correr, regreso a tomar mate y a meterme de lleno en la computadora a ver cómo va el trabajo del equipo. Mientras paso revista a las noticias de lo que pasa en el mundo. En la tarde el almuerzo y luego hay comunicación con el resto del cuerpo técnico y vamos viendo cómo ha sido el trabajo de los jugadores en sus casas. A ratos también veo una película con la familia.

- ¿Y el cuidado de la familia?

- Es fundamental en todo, salimos dos veces por semana a realizar las compras de comida. El regreso se lo hace con todos los detalles, desde la mascarilla, lavar la ropa que usamos. Esto es fundamental. Y estamos en casa en familia.

- Hablando de fútbol, esto trastoca todo en el 2020.

- Complica en todo, pero el fútbol a nivel mundial está así, esto es para todos. Cuando se vuelva a la normalidad todos vamos a comenzar de cero. Claro que unos han hecho un trabajo diferente al resto. Nosotros estábamos haciendo un trabajo muy bueno y habíamos alcanzado picos bien altos, pero llegó la paralización. Pero ahora la salud es lo más importante sobre todas las cosas.

- ¿Aportando ideas con el cuerpo técnico de Jordi Cruyff?

- Fue muy provechoso hablar con ellos, uno tiene una mirada de cómo es el fútbol ecuatoriano por dentro. Fueron como unas tres horas y se contaron muchísimos detalles. Todo sirve para que la Tri tenga un buen trabajo.

- Santos está en zona de clasificación.

- Vamos en tercer lugar y primeros en la tabla anual que da cupos para otras copas. Tenemos un gran año jugando de local. A pesar de que no tenemos el megaplantel a diferencia de otros. Hemos hecho debutar a muchos chicos, entre ellos a Santiago Muñoz, con 16 años. Además, el equipo solo tiene 9 extranjeros y el resto 12.

- Aquí entre nos, aparte de Barcelona, qué es lo que más añora de Ecuador.

- La convivencia que se tenía con la comunidad ecuatoriana. Acá nos tratan bien, pero se extraña a los amigos de Ecuador. Sin olvidar la parte humana del equipo de Barcelona. El encebollado es lo que más extraño, los sábados se lo comía y era algo espectacular. Hace 3 meses fue mi familia a pasar vacaciones.

- ¿Qué le pide a los ecuatorianos en estos momentos?

- Cuidarse, no salgan de casa, la mejor medida es estar en casa. Y si salen a buscar los víveres que tengan todas las precauciones. Y cumplir por favor la cuarentena y que con la ayuda de Dios pase rápido. Que Dios proteja al Ecuador.