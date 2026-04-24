All Girl Elite de Ecuador compite por medalla en Mundial ICU

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La selección de la Federación Ecuatoriana de Cheerleading ya pisó el tapete en la final del Mundial de Cheerleading y Performance Cheer de la International Cheer Union (ICU), que se desarrolla en Orlando, Florida. El equipo compite en la categoría All Girl Elite nivel 6, una de las más exigentes del torneo, reservada exclusivamente para mujeres y con un alto grado de dificultad técnica.

En esta división, el nivel 6 —junto al nivel 7— representa la cúspide competitiva, donde cada elemento acrobático, sincronización y ejecución puede marcar la diferencia en el puntaje final.

Una rutina intensa y sincronizada

La presentación de Ecuador se realizó a las 12:58 (hora local de Ecuador), en una final donde se enfrentan a potencias como Francia, República Checa, Costa Rica, España, Grecia, Países Bajos, Eslovenia y Filipinas.

Desde el inicio, el equipo mostró carácter. Las deportistas ingresaron coreando el nombre del país, generando conexión inmediata con el público. El pitido marcó el arranque y dio paso a un salto inicial sólido, considerado un buen inicio dentro de los parámetros de evaluación.

A lo largo de los aproximadamente 2 minutos de rutina, el equipo evidenció precisión en la coordinación de acrobacias, transiciones limpias y sincronización con la música. Los movimientos aéreos y la ejecución técnica fueron destacados durante la presentación, especialmente en los saltos, donde el jurado reconoció la calidad del trabajo.

El equipo All Girl Elite está conformado por 24 atletas en rutina, aunque la delegación total supera esa cifra, consolidando un proceso de preparación amplio y competitivo.

El objetivo: asegurar el podio

Los resultados de la competencia se conocerán a las 15:00, momento en el que se definirá si Ecuador logra posicionarse entre los mejores del mundo en esta categoría.

Más allá de la ejecución, el enfoque estratégico ha sido clave. La construcción de la rutina responde a criterios técnicos que buscan maximizar el puntaje posible, combinando dificultad, limpieza y energía escénica.

La voz del equipo

Tras su presentación, una de las integrantes, Génesis Casanova, describió la intensidad emocional que vivieron antes y durante la rutina:

“Lo primero que sentimos fue una emoción increíble de ver a todas las personas que nos vinieron a apoyar desde Ecuador y desde diferentes partes de Estados Unidos. Estar ahí, sentir ese respaldo, fue increíble. Ya teníamos muchas ganas de salir y comernos ese tapete”.

La deportista explicó que esa energía se trasladó directamente a la ejecución:

“Era literalmente una euforia increíble. La rutina salió con la energía que queríamos, sentimos que todas estábamos conectadas, empujando hacia un mismo objetivo”.

También subrayó el esfuerzo colectivo detrás del resultado:

“Nunca soltamos, quisimos mantener la energía arriba y tener al público involucrado, y eso lo logramos”.

Finalmente, resaltó el significado emocional del momento:

“Es una afirmación de que todo esto valió la pena… es cerrar un ciclo por el que venimos trabajando demasiado duro”.

Una estrategia detrás de cada movimiento

La presentación de Ecuador responde a una planificación técnica orientada al puntaje. Cada elemento ha sido diseñado estratégicamente, pues —como explica Génesis Casanova— “esto no es simplemente demostrar una rutina, cada parte está hecha de manera estratégica para alcanzar el mayor puntaje posible”, en función de las habilidades del equipo y los criterios del jurado.

Ese proceso incluye el respaldo de la federación, que, según la atleta, “consigue coreógrafos extranjeros, invierte en capacitaciones para los coaches y busca que todo dentro de la rutina sume puntos”, con el objetivo de acercarse al podio.

En escena, la ejecución también depende de la conexión entre compañeras. Casanova señala que durante la rutina se sostienen recordándose “que sí podemos, que no soltemos, no aflojemos”, un apoyo que se traduce en gestos concretos como palabras de aliento, palmadas y el conteo, elementos que —afirma— “son súper importantes” para mantener la energía hasta el final.

Más que una rutina, un proceso colectivo

El equipo ecuatoriano llega a esta instancia con una preparación que combina entrenamiento físico, estrategia técnica y respaldo institucional. La federación ha apostado por el desarrollo del deporte mediante capacitaciones, asesoría internacional y construcción de rutinas orientadas al alto rendimiento.

En escena, ese trabajo se traduce en una propuesta que no solo busca una medalla, sino también consolidar a Ecuador como un competidor fuerte en el cheerleading mundial.