Equipo ecuatoriano de cheerleading clasifica a torneo en México

La Unidad Educativa Particular Daniel Comboni compitió en Colombia y ganó el pase internacional

Estudiantes de la Unidad Educativa Particular Daniel Comboni, ubicada al sur de Guayaquil, y la Academia DV Cheers and Gymnastic se destacaron en el campeonato internacional de cheerleading Capital Cheer Colombia, realizado el fin de semana en Santa Marta, Colombia.

Con representación en la categoría Sénior Nivel 1 Mixto, el equipo ecuatoriano de este deporte no solo se alzó con el título de campeón, sino que también obtuvo el reconocimiento de Grand Champions por lograr el puntaje más alto de todo el evento en suelo cafetero.

Ese mismo desempeño hizo que los jóvenes deportistas consiguieran además representar a Ecuador en The Magical Championship of the World de COP Brands, torneo regional de esta misma actividad que se disputará en Puerto Vallarta, México, el año próximo.

“El logro no solo representa un hito para la comunidad educativa de Daniel Comboni y la Academia DV Cheers, sino que también destaca el talento y la dedicación de la juventud ecuatoriana en esta rama del deporte local e internacional”, precisó Lenin Pérez, coordinador de Cheer de la Unidad Educativa Daniel Camboni.

Ecuador ha logrado destacar este año en cheerleading en varios eventos internacionales y mundiales.

