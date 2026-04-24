Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Correísmo denuncia negligencia en el Teodoro Maldonado Asambleísta denuncia daños por 28.4°C en cámara de frío del IESS.

Fármacos para el cáncer y la diabetes habrían entrado en cuarentena.

La legisladora exige una auditoría urgente a la Contraloría General.

La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, denunció públicamente una presunta negligencia administrativa en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, que, según publicó, habría provocado la pérdida de medicamentos oncológicos y biológicos.

Documentos publicados en X

Según la alerta emitida por la legisladora, el pasado 20 de abril de 2026 se habría registrado una ruptura en la cadena de frío de la cámara número uno de la casa de salud, elevando la temperatura a 28.4 grados centígrados. Esta situación, advierte Correa, expuso a cientos de fármacos vitales a su degradación y pérdida de eficacia terapéutica.

La denuncia legislativa hace eco de lo que detallan supuestos documentos internos del Teodoro Maldonado Carbo. Según el memorando IESS-HTMC-DT-2026-0847-M, fechado el 23 de abril, la administración del sanatorio ya sugiere que el Comité de Farmacoterapia evalúe la "estabilidad, seguridad y posible uso" o la inmovilización definitiva de los productos que perdieron la temperatura adecuada.

Asimismo, a través del oficio IESS-HTMC-GG-2026-2318-M, la gerencia general exige a las áreas de Mantenimiento y Farmacia un informe técnico que explique la causa raíz de la falla de la cámara de frío ocurrida el 20 de abril.

De acuerdo con el listado expuesto en la denuncia, los medicamentos que se encontraban almacenados en el área afectada son:

Trastuzumab, Paclitaxel y Bevacizumab (indispensables para quimioterapias).

Adalimumab (tratamiento biológico para enfermedades autoinmunes).

Insulina Glargina (vital para pacientes con diabetes).

Factor de Coagulación IX (insumo para personas con hemofilia).

Pedido de fiscalización al IESS

Frente a la gravedad de la situación y la escasez generalizada en el sistema de salud pública, Correa catalogó el hecho como una "negligencia administrativa" que interrumpe tratamientos de vida o muerte.

La asambleísta confirmó que iniciará procesos formales de fiscalización desde el Legislativo y que solicitará de inmediato a la Contraloría General del Estado la apertura de un examen especial urgente para determinar las responsabilidades por la supuesta falta de mantenimiento de los equipos médicos.