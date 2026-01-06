Alineaciones y dónde ver EN VIVO Argelia vs RD Congo en Copa Africana de Naciones

El estadio Moulay El Hassan será el escenario del duelo entre Argelia y RD Congo por un lugar en cuartos de final

Argelia busca la clasificación a los cuartos de la Copa Africana de Naciones.

Argelia y RD Congo se enfrentarán en un atractivo duelo por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, en un partido que promete ser disputado.

El compromiso se disputará este martes 6 de enero de 2026, desde las 11:00 (hora de Ecuador), en el estadio Moulay El Hassan de Rabat, Marruecos.

Argelia, favorita al título, busca imponer su jerarquía

Argelia llega a esta instancia como una de las favoritas al título y con la obligación de confirmar su jerarquía.

Argelia es liderada por Riyad Mahrez. Cortesía

Los Zorros del Desierto buscarán la victoria para clasificar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, apoyados en un plantel experimentado y con figuras.

Riyad Mahrez lidera el ataque de los Zorros del Desierto

El principal referente es Riyad Mahrez, extremo y capitán del equipo, cuya creatividad y desequilibrio por las bandas serán claves. A su lado destacan el ofensivo Ibrahim Maza y el goleador Mohamed Amoura.

La alineación de Argelia estará conformada por Zidane en el arco; Chergui, Mandi, Bensebaini y Hadjam en defensa; Boudaoui y Bennacer en el mediocampo; Ait Nouri, Maza y Mahrez como generadores de juego; y Amoura como referente ofensivo.

RD Congo quiere sorprender en los octavos de final

Enfrente estará RD Congo, un equipo que llega con el cartel de sorpresa y con la ilusión intacta de dar el golpe en los octavos de final. El conjunto congoleño apuesta por su poder ofensivo y la experiencia de jugadores que militan en ligas europeas.

El goleador Cedric Bakambu será la principal amenaza en ataque, acompañado por la velocidad y habilidad de Meschack Elia y Theo Bongonda, quienes pueden marcar diferencias en los últimos metros.

La alineación de RD Congo incluye a Mpasi en la portería; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe y Masuaku en la línea defensiva; Moutoussamy, Noah y Mukau en el mediocampo; y Elia, Bongonda y Bakambu en ofensiva.

Dónde ver EN VIVO Argelia vs RD Congo en Sudamérica

En Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido entre Argelia y RD Congo por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

