Alineaciones, horario y dónde ver EN VIVO Emelec vs Deportivo Cuenca | LigaPro 2026

Sin Bolaños y Fragozo, Emelec reinventa su ofensiva con Neris y Luca Klimowicz en un duelo clave en el Capwell

Emelec busca salir de la parte baja de la tabla de la LigaPro 2026.

La urgencia por salir del fondo de la tabla marca el pulso de Emelec en la previa de un partido clave ante Deportivo Cuenca, por la fecha 7 de la LigaPro 2026.

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Este sábado 4 de abril de 2026, desde las 19:00, el estadio George Capwell será el escenario donde el Bombillo está obligado a ganar para abandonar la zona roja.

Neris y Klimowicz, la nueva dupla ofensiva del Bombillo

Ante las bajas sensibles, el técnico Vicente Sánchez se ha visto forzado a reinventar su delantera. La ausencia de Miller Bolaños por suspensión y la convocatoria de Luis Fragozo a la selección juvenil abren la puerta a una dupla: José Neris y Luca Klimowicz.

Miller Bolaños no puede ser tomado en cuenta porque está suspendido. ALEX LIMA

Ambos delanteros tendrán la responsabilidad de capitalizar las oportunidades de gol, en un esquema que buscará ser más directo y efectivo. La generación de juego recaerá en Francisco Pizzini, quien actuará como enlace ofensivo.

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Posible alineación de Emelec para salir de la crisis

El mediocampo azul se perfila con Ángelo Miño, Víctor Griffith, Romario Caicedo e Ignacio Guerrico, mientras que la defensa tendrá como pilares a Luis Fernando León, Stalin Valencia y Estalin Segura.

Valencia ya anticipó un duelo exigente: el rival “es rápido en los contragolpes”, por lo que Emelec deberá extremar cuidados en las bandas.

Deportivo Cuenca llega con confianza y mira la cima

Del otro lado, el equipo dirigido por Jorge Célico llega con mayor tranquilidad. Deportivo Cuenca ocupa el octavo lugar con 8 puntos y ve en este partido una oportunidad para acercarse al liderato de Independiente del Valle.

Deportivo Cuenca busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026. API

El ataque del Expreso Austral estará liderado por Germán Rivero y Matías Klimowicz, quien protagonizará un atractivo duelo familiar frente a su hermano Luca.

Las alineaciones confirmadas de Emelec vs Deportivo Cuenca

Hora y canal para ver EN VIVO Emelec vs Deportivo Cuenca

El compromiso será transmitido en Ecuador por Teleamazonas en señal abierta y por Zapping Sports, tanto en televisión pagada como en su plataforma digital.

Previa de Emelec vs Deportivo Cuenca

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