Alexander Domínguez denuncia: "El racismo ha vuelto a ganar"

Alexander Domínguez vive una semana dura, primero la Conmebol lo suspendió por seis partidos debido a los problemas que pasaron el 25 de julio del 2024 en Bolivia, cuando Liga de Quito jugo ante el Always Ready por Copa Sudamericana. Dida tuvo cruce de palabras con el médico del elenco boliviano, pero el arquero que no fue llamado a la Tri, por Sebastián Baccacece hizo una carta extensa donde cuenta su verdad.

"Lastimosamente, y con todo el dolor que siento, tengo que decir que el racismo ha vuelto a ganar. Ha vuelto a ganar no solo por la sanción que estoy enfrentando, sino porque logró sacar una versión mía irreconocible. Los que me conocen bien saben que soy una persona pacífica, respetuosa y de buenos sentimientos" comienza a narrar los hechos Domínguez.

En Bolivia fueron los problemas

Domínguez cuando estaba en la selección ecuatoriana de fútbol. efe

Dijo que han sido días difíciles para él y su familia. Lo que sucedió en el partido contra Always Ready lo ha dejado afectado.

La parte dura del golero fue cuando dijo: "fui víctima de insultos racistas muy hirientes que, lamentablemente, uno como profesional vive muy a menudo y debe ignorar para no caer en provocaciones, como siempre lo he hecho. Traté de no escuchar y seguir en el partido, pensando que esto iba a terminar al finalizar el encuentro".

Hay un vídeo, pero no tiene audio

Y comenta que cuando terminó el partido y lograron la clasificación. Se sentía feliz, un poco descolocado por los insultos que recibió.

Todo fue cuando un jugador de Always Ready estaba siendo atendido por el personal médico y se acerqué a saludarlo y felicitarlo por el partido. En ese momento, uno de los médicos del equipo que lo atendía se dirigió a Dida con insultos racistas; "muchas cosas muy fuertes que repetir, insultaron mi etnia, mi raza, a mi madre; me llamaron "simio".

Lamentablemente, reaccioné de una manera que no debía, que no me representa y de la cual no me siento orgulloso, pero tocaron algo muy delicado y sagrado para mí: mi color, mis raíces humildes".

El golero en la carta hace hincapié los insultos a su madre y a la familia, "se metieron con mi esencia. En ese momento se acercó personal de mi equipo y nos fuimos al camerino". Desafortunadamente para Domínguez no hay ningún audio de todo lo que me dijeron, y ningún delegado de la Conmebol estuvo lo suficientemente cerca para escucharlos.

Alexander aseguro que un delegado de la Conmebol vio su mal accionar. "Existe un video como prueba, en el que se ve el acto que cometí, pero el mismo no tiene audio, y esta persona actuó con tanta cobardía que se tapó la boca para que no se pudieran leer sus labios, por lo tanto, no se escucha nada de los insultos" comentó Domínguez.

Domínguez esta demasiado dolido

El golero dice que tiene una decepción muy grande de su accionar y la gente, que sigue insultando con tintes racistas y de discriminación, expresa un dolido Domínguez que dejo todo en manos de abogados.

"El racismo ha vuelto a ganar, al menos por ahora, pero la pelea continúa. Seguiré luchando hasta el último momento", comentó Dida.

