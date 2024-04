Alexander Bolaños suma el apoyo de su guía en el fútbol

La llamada a una radio uruguaya, de un supuesto exagente de Alexander Bolaños para denunciar una adulteración de identidad del jugador de Independiente del Valle, generó molestia en el jugador, su entorno y con quienes ha trabajado.

Tras ese rumor, el chileno Óscar del Solar recibió muchos mensajes en los que llegaron a preguntarle si tenía participación en la llamada o, peor aún, si había sido parte del supuesto cambio de identidad. Es que el experimentado entrenador estuvo casi una década como representante del futbolista tricolor.

En entrevista con EXPRESO aclara que nada tuvo que ver con la llamada y que mucho menos está involucrado en ningún trámite ilegal de documentos. Detalla que al día de hoy, incluso, su relación con el futbolista está rota, pues hace un año el joven decidió cambiar de representante para ir con Wladimir Ortiz, a pesar de tener un contrato firmado con Del Solar.

“Eso lo sentí como la traición de un hijo”, dice apenado, pues al futbolista, que conoció en 2015 mientras dirigió a Técnico Universitario, lo llevó a vivir a su casa en Chile, convivió con él como uno más de sus hijos e incluso asumió la tutela de manera legal al ser menor de edad. Allí, el jugador pudo formar parte de Colo Colo, donde de hecho debutó como profesional.

A propósito de la supuesta adulteración de identidad que el propio Independiente del Valle ha solicitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y LigaPro se investigue, Del Solar recuerda que para la mudanza a Chile, el futbolista debió presentar varios documentos, entre ellos la partida de nacimiento. “Los papeles siempre estuvieron disponibles, se sacó el pasaporte normal, sin ningún problema”, cuenta.

En 2020, cuando ya había llegado a un acuerdo con Barcelona para la llegada de Bolaños, recibió mensajes de una mujer, que junto a unas capturas de pantalla de una red social le pedía 3.000 dólares para no revelar la información. Supuestamente tenía pruebas que el nombre del jugador era Romario.

Pero el ‘negocio’ no resultó para la extorsionadora porque nunca pudo respaldar su versión y no recibió ni un centavo. “Ese tema quedó ahí, me pareció solo un intento de soborno, pero de ningún modo yo hubiera pagado por algo así”.

El chileno cuenta que los amigos más cercanos del futbolista sí lo llamaban Romario, pero que siempre le explicaron que era un apodo en alusión al exfutbolista brasileño.

No le pareció extraño que tuviera ese sobrenombre, y aunque dice no poner las manos al fuego por nadie, también recuerda haber indagado en la historia familiar de Bolaños, ya que iba a llevar a un chico a vivir en su casa.

Del Solar alcanza a transmitir su preocupación por este rumor que afecta a Bolaños. “Aunque yo hoy esté enojado con él y hasta pueda ser un buen momento para yo decir cualquier otra cosa, que yo sabía de este tema o lo que sea, sería una mentira. Yo en 2015 conocí a Alexander David Bolaños Casierra, nacido en 1999”, finaliza.

