Alcaraz, sobre el incidente del techo de Sinner: "Esa regla le vino bien"

El español evitó la polémica, pero reconoció que el cierre del techo benefició a Sinner en el Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz se refirió este domingo 25 de enero al incidente ocurrido durante el partido del italiano Jannik Sinner de la víspera, marcado por la interrupción del encuentro para cerrar el techo por calor extremo, y reconoció que la nueva norma “le vino bien” al italiano.

“Si es una regla nueva y está escrita así, al final se tiene que hacer lo que las reglas dicen”, afirmó el murciano, en relación con el cierre del techo de la pista cuando se alcanzó una cierta temperatura. La medida resultó positiva para Sinner, que antes de la interrupción se encontraba visiblemente debilitado por calambres en las piernas.

El calor extremo y el debate arbitral

Alcaraz explicó que siguió el partido de Sinner y estuvo atento a lo sucedido ante la posibilidad de un futuro cruce entre ambos. “Me gusta ver los partidos de Jannik, ver cómo va, lo que pasa, ante un posible encuentro con él”, señaló el murciano ante los medios.

El incidente generó debate por el momento en el que se detuvo el partido y la gestión de las pausas, en un contexto de calor intenso, con temperaturas cercanas a los 40 grados, un factor que Alcaraz subrayó como determinante en el rendimiento físico de los jugadores.

Sinner se hidrata durante una pausa en su partido ante el estadounidense Eliot Spizzirri. Cortesía

“Yo entrené 35 minutos ese día, pero ya pude notar el calor, y jugar un partido en esas condiciones es brutal”, reconoció. Sobre la decisión arbitral, evitó pronunciarse de forma concluyente al asegurar que no conoce con exactitud el contenido de la nueva regla.

El impacto físico y la mirada puesta en Sinner

“He visto que esa norma es nueva este año y no sé hasta qué punto dice si se debe parar en juegos pares, en juegos impares o si se debió parar o no. Yo ahí no me puedo meter porque no sé exactamente lo que dice”, explicó Alcaraz, aunque admitió que la resolución del episodio terminó favoreciendo al italiano.

El español también reflexionó sobre las consecuencias físicas de competir en condiciones extremas. “He jugado partidos en los que he tenido rampas y luego físicamente lo he notado en los días posteriores”, dijo, al tiempo que destacó el nivel de preparación de Sinner.

“Él tiene su equipo, lo tiene todo al milímetro, hará las cosas bien para llegar en buena forma”, aseguró, antes de apuntar que las condiciones de calor suelen beneficiarlo más por su origen en Murcia, aunque reconoció que el italiano se ha ido adaptando con el paso del tiempo.

