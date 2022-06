Aarón Cañarte no se arrepiente de haber dejado su carrera de Derecho en Ecuador para buscar su sueño de convertirse en luchador profesional en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

El peleador guayaquileño, en una entrevista con EXPRESO, aseguró que cursaba el cuarto semestre de la carrera de Leyes, cuando le picó el ‘bichito’ de probar suerte fuera del país, en el mundo de las artes marciales mixtas.

“Un amigo, César Abad, con el que entrenaba muay thai (boxeo tailandés), me comentó que se iba a México para dar el salto a la UFC. No lo pensé dos veces y le dije que me iría con él y acá estamos (risas)”, comentó el luchador, de 25 años, quien se prepara en el Entram Gym de Tijuana.

Cañarte aseguró que una vez en Tijuana le tocó trabajar de lo que sea para poder costearse la comida, pasaje y demás gastos.

“Acá, afortunadamente, la gente del gimnasio nos ayudó con el tema del hospedaje, pero nosotros teníamos que ver para los otros gastos, así que me tocó hacer de todo un poco”.

Aarón comentó que un tiempo trabajó lavando platos en un restaurante y que su último ‘cachuelo’ se dio como guardia en una discoteca.

“Fue duro al principio, pues los fines de semana tenía que ver cómo trabajar. Mi último ‘camello’ fue en un bar. Tenía que estar en la puerta pidiendo la cédula, controlar que no haya peleas, sacar a los borrachos (risas)”.

Cañarte expresó que, pese a que ganaba bien y distraía la vista con las chicas, no duró mucho tiempo en su último trabajo.

“Un par de semanas nomás duré en el bar. Me salí porque es una actividad peligrosa. Acá los borrachos andan armados. Además, pasaba full malas noches”.

Ahora el peleador tricolor afirma que está un poco más tranquilo, debido a que le han caído un par de patrocinadores.

“Gracias a Dios, un par de empresas ecuatorianas han creído en mí y me apoyan con auspicios. Ya con eso me dedico de lleno a entrenar”.

Desde que llegó a México, el guayaquileño ha disputado tres peleas en una liga de artes marciales mixtas azteca: la Ultimate Warrior Challenge México (UWC) 33. Todas las ha ganado.

Cañarte está seguro de que esos triunfos y una que otra pelea más pronto lo pondrán en el radar de los directivos de la UFC.

“Estoy tranquilo, porque sé que estoy cerca de alcanzar el objetivo. He mejorado mucho en mis técnicas de combate y cuando me llamen iré con todo”.

Hasta que le llegue la oportunidad, Aarón sigue trabajando con otros ecuatorianos que también están en México, como César Abad, Andrés Luna y Michael Morales, quien en septiembre pasado llegó a las grandes ligas.