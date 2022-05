Chito prefirió no dar muchos detalles de su nuevo combate hasta que se firme el contrato para no entorpecer la negociación.

El camino hacia el título continúa a paso firme. Marlon 'Chito' Vera llegó a Guayaquil este lunes 30 de mayo y reveló que la UFC lo contactó junto al ruso Petr Yan, quien lo retó públicamente tras su victoria ante Rob Font, pero no hubo acuerdo para enfrentarse en agosto. "Le faltaron huevos", enfatizó el ecuatoriano.

"Se supone que si retas a alguien y eres un peleador, estás preparado para hacerlo cuando te toque", expresó Chito ante las decenas de asistentes a un conversatorio que ofreció en el Puerto Principal.

Sin embargo, aseguró que se viene algo grande, ya que existe rival, locación y un posible combate a cinco asaltos, lo que le significaría protagonizar su segundo evento principal en la industria. Aún no se ha cerrado el contrato.

"La pelea por el cinturón no está hablada. Creo que hablando con el corazón, me falta una victoria más y entonces sería 100 % merecida. Si me la dan ahora por motivos mayores la tomaría", dejó claro el actual número cinco de la división de los peso gallo.

¿UFC en Ecuador?

Desde su reciente triunfo se ha hablado constantemente de la posibilidad de que la industria más importante de artes marciales mixtas lleve un evento a Ecuador. Incluso, la cuenta oficial de Twitter de UFC en español, motivó los fanáticos ecuatorianos a través de una encuesta.

Ante esto, Chito fue muy realista. "La UFC me dijo: Vamos a ir a Europa y ciertos países de Latinoamérica antes de ir a Ecuador", expresó de inmediato a la pregunta. "A ellos les encanta el público que se vuelve loco por sus peleadores, simplemente no sé porqué no lo han pensado aún", añadió.

Sin embargo, Vera manifestó que única meta actual es buscar el cinturón, ganarlo, defenderlo y protagonizar un combate en Ecuador "para darle esa fiesta a la gente".