El pasado 30 abril, Marlon Vera derrotó al estadounidense Rob Font y dio un nuevo paso hacia su gran objetivo: ser el número uno de la categoría peso gallo de la UFC. Por ello el luchador ecuatoriano no se detiene a festejar, sino que ha redoblado sus entrenamientos, ya que está enfocado en su siguiente pelea, que puede ser ante Petr Yan, actual líder de su categoría.

En una entrevista con EXPRESO, Chito destacó que no descansará hasta coronarse campeón y ratificó su deseo de llevar al país un evento de UFC.

¿Será posible tener en Ecuador una velada de UFC?

Todo es posible. Esto depende de la voluntad de los directivos, pero si los ecuatorianos que estamos acá (Chito, más Michael Morales y Carla Esparza) seguimos en buena racha, es muy probable que se pueda dar.

En sus tres últimas peleas ha derrotado a Davey Grant, Frankie Edgar y Rob Font. ¿Cuál ha sido la más especial para usted?

Todas han sido importantes. No tengo ninguna especial, solo cumplo con mi trabajo, me preparo a diario para ganar. Aprendo más de las derrotas.

Antes de pelear, su último rival dijo que no lo conocía. ¿Esto le dio una motivación extra?

Para nada, no escucho nada de lo que dicen mis adversarios. Solamente me concentro en entrar a la jaula y ganar ahí adentro. No afuera. Me motivo porque amo ganar.

Ya ha peleado con algunos luchadores que estaban en mejor ranking. ¿Con quién le gustaría pelear ahora?

Se está trabajando en algo gigantesco. Petr Yan me invitó a pelear, es el número uno del ranking.

¿Cuál ha sido la clave para ubicarse donde está ahora (quinto en el ranking)?

Trabajo y más trabajo. Desde que llegué a la UFC no me he relajado. Ahora mismo, tras ganar mi reciente pelea me dediqué de lleno al entrenamiento, ya que no descansaré hasta ser el número uno.

Hay otros ecuatorianos que buscan seguir sus pasos. ¿Qué les puede recomendar?

Que no desmayen. El camino es largo, no se detengan antes de tiempo. Hay muchos que ganan una pelea y creen que eso es todo y le bajan intensidad al trabajo. Tienen que entender que esto nunca para, no importa si ganas una pelea o el título.

¿Qué es lo que más extraña de Ecuador?

La familia, los amigos. Estoy planificando viajar al país para estar con mi gente, pues la última vez que estuve por allá fue en 2019.

¿Extraña mucho la comida ecuatoriana?

La verdad, no mucho. Siempre me gustó comer sano y ahora más que nunca, por mi actividad, me toca comer de forma equilibrada y no pienso en lo que me puedo estar perdiendo.

¿Antes de llegar a la UFC practicó otro deporte?

Fútbol, pero era malo (risas). Nunca me llamó la atención otro deporte, así que me metí de lleno a los de contacto, en los que me iba mejor.