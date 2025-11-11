22 de Julio pide ayuda: El equipo de Serie B recauda fondos para salir de la crisis

El cuadro esmeraldeño busca recolectar fondos en su natal para poder superar la crisis económica y de seguridad

El equipo esmeraldeño se encuentra en problemas por la inseguridad que vive la provincia de Esmeraldas.

22 de Julio F.C., el único equipo esmeraldeño en el profesionalismo del fútbol ecuatoriano se encuentra haciendo recolectas de dinero en la provincia del norte, y además, está próximo a realizar una 'teletón' para recaudar fondos que lo ayuden a salir de la crisis económica y de seguridad que los azota.

Los esmeraldeños lograron mantener la categoría en la presente temporada, cumpliendo uno de los objetivos deportivos que se habían planteado, pero lamentablemente tuvieron que afrontar el ultimo tramo de la Serie B en Imbabura, por la inseguridad que se vive en Esmeraldas.

Te puede interesar: Richard Carapaz, sin contrato de EF Education-EasyPost para 2026

Pese a todo, el equipo se encuentra realizando actividades, recolectas y reuniones para coordinar su temporada 2026 y lograr el ansiado ascenso a Serie A.

Una crisis que ya cobró factura

Una de las últimas fotos de la plantilla principal con el capitán Jonathan González, en vida. CORTESIA

El pasado 7 de noviembre, los dirigentes y encargados del club 22 de Julio realizaron una reunión que tenía como objetivo:

Apoyo para el Club 22 de Julio en la temporada 2026

Presentación del plan de nuevos socios

Proyecto de luminarias para el estadio Folke Anderson

Plan para buscar patrocinadores locales y nacionales

Teletón 2025 en beneficio del club

A dicha reunión no asistieron autoridades de la ciudad, ni de la provincia, lo cual genero indignación en algunos presentes. El club menciona que de 130 autoridades, empresas privadas y publicas invitadas, solo asistieron 30.

RELACIONADAS Chelsea elige a Moisés Caicedo como su mejor jugador por segundo mes consecutivo

Dentro del contexto, se confirmó la realización de la 'Teletón' a beneficio del club 22 de Julio, próxima a realizarse el miércoles 12 de noviembre. El evento lleva como nombre "Juntos Somos Más Fuertes", además de a creación de ánforas para recolectar dinero a lo largo de la ciudad de Esmeraldas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!