PLAN SALUD
crimen cuenca
En Cuenca se investigan muertes violentas ocurridas en las últimas 72 horas.CLAUDIA PAZAN

Tres días de violencia en Cuenca: seis muertos por presunta disputa de bandas

Tres ataques dejan seis personas asesinadas. Los hechos serían por una presunta disputa de poder de una banda delictiva

Por tercera noche consecutiva se han registrado ataques armados en la capital azuaya. Los hechos estarían relacionados a un supuesto conflicto interno de una banda delincuencial.

El hecho más reciente ocurrido el lunes, 20 de octubre de 2025, dejó dos personas asesinadas y una herida. Una de las víctimas perdió la vida en una casa de salud debido a la gravedad de sus heridas.

Hechos violentos de octubre en Cuenca 

Los otros hechos sucedieron entre el sábado y domingo en la zona de tolerancia y en el Parque Nacional Cajas respectivamente. En estos ataques dos hombres fueron asesinados y otros cuatro resultaron heridos.

A estos crímenes se suman los ataques ocurridos en Uncovía y Los Trigales, durante el feriado de Independencia de Guayaquil, en los que también fueron asesinadas dos personas.

Investigación de los crímenes

El coronel Hugo Arroyo, comandante de la subzona Azuay de la Policía Nacional, detalló que los tres recientes crímenes estarían relacionados a la detención y juzgamiento de varios integrantes -entre ellos el cabecilla- de un grupo delincuencial que actuaba en Cuenca.

Según la información preliminar de la Policía Nacional, los ataques del sábado y del lunes fueron cometidos por las mismas personas que se transportaban en un automotor de color blanco.

Además, se tiene identificado otro vehículo marca Chevrolet, modelo Sapark, reportado como robado en Machala que estaría involucrado en el crimen del Cajas.

De su parte el fiscal provincial de Azuaya, Leonardo Amoroso informó que existe una persona detenida como sospechosa del crimen en el Parque Nacional Cajas. Se trata de alias Licra, también miembro de la misma agrupación delictiva.

Los demás hechos violentos continúan en investigación previa por lo que las autoridades evitaron entregar más detalles de las circunstancias.

Cifras de muertes violentas en Azuay

Según cifras de la Fiscalía Provincial en lo que va de 2025 (enero-octubre) en Cuenca se han registrado 12 muertes violentas y 24 a nivel provincial. La mitad de los asesinatos de este año se cometieron en las tres primeras semanas de octubre.

Mientras que en el mismo periodo de 2024, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) reportó que ocurrieron en el cantón Cuenca 13 muertes violentas y en la provincia 82

