Asesinato Cuenca
Tres muertes violentas se han registrado en las últimas 72 horas en la capital azuaya.Cortesía

Aumento de violencia en Cuenca: Alcalde convoca mesa de seguridad urgente

Tres muertes violentas se han registrado en las últimas 72 horas en la capital azuaya

Tres personas han sido asesinadas al estilo sicariato y otras cuatro han resultado heridas en las últimas 72 horas en Cuenca.

El ataque más reciente ocurrió en el barrio Las Peñas, norte de la urbe, donde hombres a bordo de un vehículo asesinaron a un hombre e hirieron a otro en un ataque al estilo sicariato.

Otros hechos ocurrieron en el barrio Cayambe y en el Parque Nacional Cajas durante el fin de semana. En estos ataques dos hombres fueron asesinados (uno es considerado víctima colateral) y otros tres resultaron heridos. Además, un hombre recibió prisión preventiva por estar relacionado al crimen con arma blanca registrado en el Cajas.

Alcalde convoca mesa de seguridad

Estos hechos violentos causan alerta en la capital azuaya y ha llevado al alcalde Cristian Zamora a convocar al directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC).

El burgomaestre publicó en su cuenta de X que “en los últimos días se han generado asesinatos en seguidilla en la ciudad de una forma inusual y no vista anteriormente, lo cual es alarmante”.

En este contexto puntualizó que se convocó al directorio del CSC para que “la Policía y Gobierno indiquen con precisión lo que está ocurriendo en la ciudad”.

El mensaje culmina señalando que “es necesario que se indique con claridad a toda la estructura social de lo que he sido informado y se nos plantee las acciones que la policía tiene al respecto”.

Según cifras de la Policía Nacional entre enero y el 14 de octubre de 2025, en Cuenca, se han registrado 8 muertes violentas. Mientras que en la provincia se han registrado 20.

