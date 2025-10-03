¿Qué hacer en Cuenca del 3 al 5 de octubre? Agenda cultural para el fin de semana

Exposiciones, festivales, títeres y música llenan de cultura a Cuenca este fin de semana

Cuenca se llena de arte, música y teatro durante el primer fin de semana de octubre, con actividades en plazas, parques y espacios patrimoniales.

Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, Cuenca se convierte en escenario de múltiples actividades culturales que invitan a recorrer sus espacios patrimoniales, disfrutar de espectáculos al aire libre y conectar con el arte local. La Dirección General de Cultura, Recreación y Conocimiento del Municipio ha preparado una agenda diversa que incluye festivales, presentaciones musicales, exposiciones y teatro de títeres para todas las edades.

Viernes 3 de octubre: activaciones y música tradicional

Festival Cholas Cuencanas

Hora: 11:00

Lugar: Centro Histórico (San Francisco, Santo Domingo, Plaza de las Flores)

Activación en espacio público con esculturas, arte y memoria cultural

Viernes de cuentos

Hora: 14:30

Lugar: Biblioteca Municipal de El ValleNarración oral para niños y familias en el Valle Centro

Presentación musical por el Día del Pasillo

Hora: 19:00

Lugar: Casa Patrimonial Municipal del Artista (Av. Loja y Cantón Gualaceo)

Concierto homenaje al pasillo ecuatoriano con artistas locales

Sábado 4 de octubre: arte, títeres y música en vivo



Exposición, venta e intercambio de antigüedades El Vado

Hora: 10:00

Lugar: Casa Patrimonial Municipal de la Lira (Calle La Condamine)

Espacio para coleccionistas, curiosos y amantes de la historia

Festival de Arte Cholas Cuencanas – Recorrido de esculturas

Hora: 15:00

Lugar: Glorieta del Parque Calderón (Simón Bolívar y Benigno Malo)

Instalaciones artísticas que celebran la identidad cuencana

Festival Internacional de Títeres Titiricuenca

Funciones: 15:00 y 18:00

Lugar: Teatro Pumapungo (Calle Larga y Huayna Cápac)

Espectáculos de títeres con compañías nacionales e internacionales.

Presentación artística de Jhon Villareal – Lanzamiento del EP “Este soy yo”

Hora: 20:00

Lugar: Glorieta del Parque Calderón

Música original en vivo en un espacio abierto y patrimonial

Domingo 5 de octubre: títeres en el parque

Festival Internacional de Títeres Titiricuenca

Hora: 10:30

Lugar: Parque Paraíso (Paseo del Paraíso)

Función matutina al aire libre para toda la familia

La agenda cultural de Cuenca para este fin de semana ofrece arte, música, literatura y teatro. Desde esculturas en plazas patrimoniales hasta títeres en parques y conciertos en glorietas, la ciudad invita a vivir su identidad a través de experiencias colectivas y gratuitas.

