  Cuenca

Cuenca se llena de arte, música y teatro durante el primer fin de semana de octubre, con actividades en plazas, parques y espacios patrimoniales.MINISTERIO DE TURISMO

¿Qué hacer en Cuenca del 3 al 5 de octubre? Agenda cultural para el fin de semana

Exposiciones, festivales, títeres y música llenan de cultura a Cuenca este fin de semana 

Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, Cuenca se convierte en escenario de múltiples actividades culturales que invitan a recorrer sus espacios patrimoniales, disfrutar de espectáculos al aire libre y conectar con el arte local. La Dirección General de Cultura, Recreación y Conocimiento del Municipio ha preparado una agenda diversa que incluye festivales, presentaciones musicales, exposiciones y teatro de títeres para todas las edades.

(Te invitamos a leer: Agenda cultural: lo imperdible del primer fin de semana de octubre en Ecuador)

Viernes 3 de octubre: activaciones y música tradicional

Festival Cholas Cuencanas

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Centro Histórico (San Francisco, Santo Domingo, Plaza de las Flores)
  • Activación en espacio público con esculturas, arte y memoria cultural

Viernes de cuentos

  • Hora: 14:30
  • Lugar: Biblioteca Municipal de El ValleNarración oral para niños y familias en el Valle Centro

Presentación musical por el Día del Pasillo

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Casa Patrimonial Municipal del Artista (Av. Loja y Cantón Gualaceo)
  • Concierto homenaje al pasillo ecuatoriano con artistas locales
Sábado 4 de octubre: arte, títeres y música en vivo

Exposición, venta e intercambio de antigüedades El Vado

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Casa Patrimonial Municipal de la Lira (Calle La Condamine)
  • Espacio para coleccionistas, curiosos y amantes de la historia

Festival de Arte Cholas Cuencanas – Recorrido de esculturas

  • Hora: 15:00
  • Lugar: Glorieta del Parque Calderón (Simón Bolívar y Benigno Malo)
  • Instalaciones artísticas que celebran la identidad cuencana

Festival Internacional de Títeres Titiricuenca

  • Funciones: 15:00 y 18:00
  • Lugar: Teatro Pumapungo (Calle Larga y Huayna Cápac)
  • Espectáculos de títeres con compañías nacionales e internacionales.

Presentación artística de Jhon Villareal – Lanzamiento del EP “Este soy yo”

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Glorieta del Parque Calderón
  • Música original en vivo en un espacio abierto y patrimonial
Domingo 5 de octubre: títeres en el parque

Festival Internacional de Títeres Titiricuenca

  • Hora: 10:30
  • Lugar: Parque Paraíso (Paseo del Paraíso)
  • Función matutina al aire libre para toda la familia

La agenda cultural de Cuenca para este fin de semana ofrece arte, música, literatura y teatro. Desde esculturas en plazas patrimoniales hasta títeres en parques y conciertos en glorietas, la ciudad invita a vivir su identidad a través de experiencias colectivas y gratuitas.

