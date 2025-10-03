¿Qué hacer en Cuenca del 3 al 5 de octubre? Agenda cultural para el fin de semana
Exposiciones, festivales, títeres y música llenan de cultura a Cuenca este fin de semana
Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, Cuenca se convierte en escenario de múltiples actividades culturales que invitan a recorrer sus espacios patrimoniales, disfrutar de espectáculos al aire libre y conectar con el arte local. La Dirección General de Cultura, Recreación y Conocimiento del Municipio ha preparado una agenda diversa que incluye festivales, presentaciones musicales, exposiciones y teatro de títeres para todas las edades.
Viernes 3 de octubre: activaciones y música tradicional
Festival Cholas Cuencanas
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Histórico (San Francisco, Santo Domingo, Plaza de las Flores)
- Activación en espacio público con esculturas, arte y memoria cultural
Viernes de cuentos
- Hora: 14:30
- Lugar: Biblioteca Municipal de El ValleNarración oral para niños y familias en el Valle Centro
Presentación musical por el Día del Pasillo
- Hora: 19:00
- Lugar: Casa Patrimonial Municipal del Artista (Av. Loja y Cantón Gualaceo)
- Concierto homenaje al pasillo ecuatoriano con artistas locales
Sábado 4 de octubre: arte, títeres y música en vivo
Exposición, venta e intercambio de antigüedades El Vado
- Hora: 10:00
- Lugar: Casa Patrimonial Municipal de la Lira (Calle La Condamine)
- Espacio para coleccionistas, curiosos y amantes de la historia
Festival de Arte Cholas Cuencanas – Recorrido de esculturas
- Hora: 15:00
- Lugar: Glorieta del Parque Calderón (Simón Bolívar y Benigno Malo)
- Instalaciones artísticas que celebran la identidad cuencana
Festival Internacional de Títeres Titiricuenca
- Funciones: 15:00 y 18:00
- Lugar: Teatro Pumapungo (Calle Larga y Huayna Cápac)
- Espectáculos de títeres con compañías nacionales e internacionales.
Presentación artística de Jhon Villareal – Lanzamiento del EP “Este soy yo”
- Hora: 20:00
- Lugar: Glorieta del Parque Calderón
- Música original en vivo en un espacio abierto y patrimonial
Domingo 5 de octubre: títeres en el parque
Festival Internacional de Títeres Titiricuenca
- Hora: 10:30
- Lugar: Parque Paraíso (Paseo del Paraíso)
- Función matutina al aire libre para toda la familia
La agenda cultural de Cuenca para este fin de semana ofrece arte, música, literatura y teatro. Desde esculturas en plazas patrimoniales hasta títeres en parques y conciertos en glorietas, la ciudad invita a vivir su identidad a través de experiencias colectivas y gratuitas.
