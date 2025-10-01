Agenda cultural: lo imperdible del primer fin de semana de octubre en Ecuador

El arranque de octubre llega con música, teatro y homenajes en varias ciudades del país. Revisa los eventos más destacados

El pionero del trap argentino Ysy-A aterriza por primera vez en el país con dos fechas, una en Guayaquil y otra en Quito.

Octubre abre su calendario con un fin de semana lleno de música, teatro y cultura en distintas ciudades del país. Desde los vibrantes conciertos de Fonseca y los homenajes a Rocío Dúrcal, hasta los espacios gratuitos al aire libre en Guayaquil y el estreno de una obra chilena en Quito, la agenda promete variedad de experiencias para todos los gustos.

Guayaquil y Cuenca reciben a Fonseca con su Tropicalia Tour

2 y 3 de octubre. El cantautor colombiano Fonseca trae su fusión de cumbia, vallenato y ritmos caribeños en dos presentaciones: hoy en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil (Avenida de las Américas) y mañana en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca (Calle Padre Aguirre).

Samborondón y Cumbayá: Tributo a Rocío Dúrcal

2 y 3 de octubre. La cantante colombiana Mara Ortíz presenta Inolvidable, un sentido homenaje a la reina de las rancheras, Rocío Dúrcal. Con mariachi y banda en vivo, interpretará clásicos como Amor eterno y La gata bajo la lluvia. Funciones: 2 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar (Av. Río Esmeralda, Samborondón) y 3 de octubre en el Teatro Scala (Scala Shopping, Cumbayá)

Quito y Guayaquil: El trapero Ysy-A, por primera vez en Ecuador

2 y 3 de octubre. El pionero del trap argentino Ysy-A aterriza por primera vez en el país con dos fechas que prometen puro pogo y adrenalina: 2 de octubre en Quito (Centro de Exposiciones) y 4 de octubre en Guayaquil (Plaza Modelo Sports). Con cada disco como un reto creativo y cada escenario como una reinvención, YSY A invita a los fans ecuatorianos a saltar sin parar durante dos horas de show.

Guayaquil: Domingos Culturales en el parque Jerusalén

El parque Jerusalén, un museo al aire libre Leer más

5 de octubre, 16:00 a 17:30. El Cuarteto de Cuerdas Sonata de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil abre la temporada de Domingos Culturales en el Parque Municipal Jerusalén (Av. Víctor Emilio Estrada y Circunvalación Norte). Habrá repertorio clásico, latinoamericano y un homenaje a Guayaquil junto al percusionista Luis González Plaza. Entrada libre.

Quito: Teatro chileno en el Sucre

12 de octubre, 17:00. El Teatro Nacional Sucre (Calle Manabí N8-131) presenta por primera vez en Ecuador Painecur,aclamada obra de teatro chilena del dramaturgo Eduardo Luna que narra un sacrificio mapuche ocurrido tras el gran terremoto de 1960, para apaciguar las fuerzas naturales. La puesta en escena invita a reflexionar sobre colonización, mestizaje y el reconocimiento de los pueblos originarios

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!