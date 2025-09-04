Los Brainrots Italianos llegan a Ecuador: conciertos en Guayaquil y Cuenca

El concierto de los Brainrots Italianos llega a Guayaquil y Cuenca en octubre

El concierto de los Brainrots italianos llegará a Ecuador en dos fechas.

Por primera vez en Ecuador, el espectáculo oficial en español de Los Brainrots Italianos se presentará en dos ciudades del país como parte de su gira por Latinoamérica. El show, que combina música, personajes teatrales y una producción internacional, promete ser uno de los eventos más llamativos de octubre.

Fechas y ciudades: Guayaquil y Cuenca reciben a los Brainrots

Guayaquil será la primera ciudad en recibir el espectáculo:

Teatro Centro de Arte – Sala Principal

Sábado, 4 de octubre de 2025

15:00

Al día siguiente, el show se traslada a Cuenca:

Teatro Carlos Cueva Tamariz

Domingo, 5 de octubre de 2025

15:00

Ambas funciones forman parte de la gira oficial en español de Los Brainrots Italianos por Latinoamérica, que ya ha pasado por países como Panamá y Colombia.

Entradas y puntos de venta

Las entradas están disponibles en línea a través de la plataforma Ticket Show. Los precios varían según la ciudad y el tipo de entrada:

Guayaquil

Capuchino preferencia: $25

Tralalero Platea: $45

Balerina VIP: $60

Brain Box: $75 (incluye meet & greet con los personajes)

Cuenca

• Capuchino preferencia: $25

• Tralalero Platea: $30

• Balerina VIP: $35

• Brain Box: $45 (incluye meet & greet con los personajes)

Los precios de las entradas no incluyen el IVA ni los servicios de ticketera.

