Matriculación vehicular Cuenca: ¿Qué placas deben hacerlo en octubre de 2025?

El proceso de matriculación se lo debe realizar cada año. En la capital azuaya la EMOV controla de revisión técnica vehicular

La matriculación de los vehículos es un trámite anual y en octubre deberán hacerlo los conductores cuyos vehículos tengan placa terminada en 9.

En el ultimo trimestre el 2025 la matriculación vehicular se cumple con normalidad en todo el Ecuador. En Cuenca, la Empresa de Movilidad (EMOV EP) es el ente rector de la competencia de tránsito.

Para cumplir con este trámite legal, en la ciudad es necesario superar la revisión técnica vehicular (RTV).

La calendarización para la RTV es según el último dígito de la placa vehicular. En este mes de octubre corresponde al dígito 9.

Requisitos para la revisión técnica

Los usuarios deberán obtener un turno a través de la página web de la EMOV EP, pero antes se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Pago de la tasa por la Revisión. Certificado de no adeudar a la EMOV EP (con lo que se garantiza que no mantienen multas pendientes con la EMOV). Pago de la matrícula, para demostrar que no mantiene infracciones de tránsito pendientes en la Agencia Nacional de Tránsito ANT. Pago del impuesto al rodaje a la Prefectura del Azuay.

Cómo sacar turno para la revisión técnica

Para esto el usuario ingresará a la plataforma Agendar Turno de RTV. Una vez hecho esto, se digitará la placa y los cinco últimos números del chasis del vehiculo que se matriculará.

Para finalizar, se deberá elegir el centro de revisión técnica vehicular al cual se acudirá. En este punto se desplegarán las opciones de fechas y hora para acudir ya sea a Mayancela o Capulispamba. El horario de atención de los CRTV es de 08:00 a 17:00 y los sábados de 08:00 a 12:00.

Si durante la RTV el resultado es negativo, el usuario deberá corregir lo solicitado y tomar un nuevo turno dentro del mismo mes para evitar pagar una multa. Si el resultado es positivo, al finalizar la revisión el personal colocará el sello de aprobado en el parabrisas del vehículo.

