recorrido marcha
Las organizaciones partirán desde la plaza de San Roque, en la avenida Loja, y recorrerá cerca de 4 kilómetros.Cortesía

Marcha por el agua en Cuenca 2025: horarios y puntos de concentranción

En Cuenca se llevará a cabo una jornada de protesta en contra del proyecto de minería a gran escala Loma Larga

A menos de 24 horas de la marcha convocada en defensa del agua y en contra del proyecto de minería a gran escala Loma Larga, en Cuenca se ultiman los detalles sobre el recorrido, horarios y punto de concentración de las organizaciones que participarán.

La Coordinación de la Asamblea Ciudadana por el Agua, integrada por organizaciones de los sectores campesino, indigena y urbano de la ciudad, amplió los detalles de lo que será el recorrido de 4 kilómetros por las calles del Centro Histórico de Cuenca.

El punto de concentración será a las 09:00, en la plaza de San Roque, y partirá por la subida de la Condamine hasta la calle Sucre, luego bajará a la avenida Huayna Cápac para girar por la calle Simón Bolívar y atravesar el centro hasta la calle Padre Aguirre por donde se ingresará a la plaza de San Francisco.

Detalles de las actividades en la marcha

Según un comunicado de organización se tiene previsto hacer dos paradas: la primera en la Corte Provincial de Justicia del Azuay para entregar un documento donde se denunciará el supuesto incumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Minas; y en la Gobernación del Azuay para entregar una carta dirigida al presidente Daniel Nobaa con la exigencia de respeto a las consultas populares de Cuenca y Girón.

Una vez que los asistentes lleguen a la plaza de San Francisco, se llevará a cabo una ceremonia de traspaso de la defensa del agua de los adultos hacia las más jóvenes. Además, los representantes de cada una de las organizaciones participantes y colectivos se dirigirán al público. A las 13:00, la jornada continuará con una misa en la Catedral de la Inmaculada, presidida por el arzobispo de Cuenca, el monseñor Marcos Pérez.

Instituciones suspenden jornada

Las cuatro universidades de la ciudad decidieron suspender la jornada educativa. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad del Azuay suspendieron para dejar en libertad a que su personal docente y estudiantes decidan libremente su participación. 

Mientras que la Universidad Estatal de Cuenca y la Politécnica Salesiana en sus comunicados convocaron a esa comunidad de estudiantes y docentes a sumarse a la jornada de protesta y rechazar el proyecto Loma Larga.

Además, unidades educativas secundarias como la Unidad Educativa Borja y la Unidad Educativa Asunción suspendieron las clases y también invitaron a la comunidad a sumarte a la nada, Los estudiantes de los colegios Daniel Córdova y Benigno Malo anunciaron su participación. En tanto, la Coordinación Zonal 6 de Educación emitió un comunicado en el que prosite la suspensión de la jornada educativa en las instituciones públicas haciendo alusión a las declaraciones del presidente Noboa que señaló que no se realizará el proyecto minera pero que traslada la responsabilidad legal al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay. 

