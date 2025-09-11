¿Mónica Palacios censurada en comisión? Esto pasó por caso Quimsacocha

Proyecto Loma Larga se trató en Comisión de Biodiversidad controlada por ADN. Así se produjo la pugna entre Palacios y León

La Comisión de Biodiversidad fue el escenario para un enfrentamiento entre Camila León y Mónica Palacios.

La sesión de la Comisión de Biodiversidad en la que se abordó la situación en Quimsacocha continúa generando reacciones. Esta vez, la asambleísta del correísmo Mónica Palacios denunció que fue “censurada por defender a Cuenca y el Azuay”.

(NO TE PIERDAS: Cristian Zamora critica a la Comisión de Biodiversidad por debate de Loma Larga)

El impasse entre Palacios y la presidenta de la Comisión, Camila León (ADN), se produjo el 10 de septiembre de 2025. Aunque Palacios no forma parte de esa mesa legislativa, solicitó intervenir en la sesión en la que se tenía previsto escuchar a la ministra de Energía, Inés Manzano, y a la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz, sobre el proyecto minero Loma Larga. Sin embargo, ambas enviaron delegados en su lugar para comparecer ante la comisión.

RELACIONADAS Municipio de Cuenca revertirá catastro del terreno de Loma Larga

Esta decisión provocó el primer reclamo por parte del correísmo. El legislador Franklin Samaniego cuestionó la ausencia de las titulares de ambas carteras de Estado. “Me hubiera gustado que, con la transparencia que usted alegó al iniciar esta reunión, las señoras ministras hubiesen estado aquí presentes. Eso es lo que necesita Cuenca”, expresó Samaniego.

Defensa del agua en Cuenca: todo lo que debes saber sobre la Asamblea ciudadana Leer más

¿Qué ocurrió entre León y Palacios?

Durante la sesión, Mónica Palacios tomó la palabra. “Quremos saber por qué la insistencia de Daniel Noboa por explotar esta minas”, dijo. Acto seguido, mostró una hoja impresa con una imagen de una publicación en redes sociales de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente.

“Aquí está un post de la señora esposa del presidente de la República Lavinia Valbonesi. Dice lo siguiente”, aseveró Palacios. En ese momento, León intervino y pidió que la asambleísta se ciñera al tema central.

“Estamos haciéndoles las preguntas a los ministros. No les hemos convocado para hablar de la esposa del presidente”, indicó la presidenta de la Comisión. Luego advirtió que el micrófono de Palacios sería apagado si no se remitía al punto.

Mientras se desarrollaba el intercambio, Palacios insistió en que su intervención sí estaba relacionada con el tema, pues buscaba denunciar un presunto tráfico de influencias. “Esto es lo que quiere callar la presidenta de esta comisión”, afirmó. León decidió entonces ceder la palabra a una integrante de su bancada, la oficialista Nathaly Morillo.

La asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, fue quien increpó a la presidenta de la Comisión de Biodiversidad por el tema Quimsacocha. TOMADO DEL ARCHIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

¿Qué contenía la imagen expuesta por Palacios?

La hoja presentada por Palacios mostraba la captura de una publicación en redes sociales de Valbonesi. “Aquí están los reels que borró en los que admite haber recibido dinero de la compañía Dundee Precious Metal”.

Esta empresa es la encargada del proyecto minero a gran escala Loma Larga, ubicado en Quimsacocha. El proyecto ha sido objeto de cuestionamientos por parte de grupos sociales en el Azuay y, además, motivó una denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez contra Valbonesi por presuntas donaciones recibidas de forma irregular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!