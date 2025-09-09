Expreso
IMG_20231218_170410
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora criticó la convocatoria hecha por la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.CLAUDIA PAZAN

Cristian Zamora critica a la Comisión de Biodiversidad por debate de Loma Larga

La sesión será el 10 de septiembre de 2025 para abordar el tema del proyecto de minería a gran escala Loma Larga

El alcalde de Cuenca critica la sesión convocada por al Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para abordar el tema del proyecto de minería a gran escala Loma Larga y la tilda de desigual y sin representación local.

La convocatoria fue hecha por la legisladora Camila León (ADN), presidenta de la comisión, luego de una serie de críticas que recibió por el voto en contra que dio en la sesión 32 del pleno cuando se pidió cambiar el voto para analizar una posible convocatoria a la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz para que explique los fundamentos técnicos de la licencia ambientar otorgada a la canadiense Dundee Precious Metals (DPM) con su proyecto en Quimsacocha, provincia de Azuay.

Zamora, en un video publicado en sus redes sociales, señaló que a la sesión han sido convocados cinco personas que están a favor del proyecto minero comenzando por las ministras de Ambiente y Energía, dos voceros de DPM, una catedrática que habría participado del informe ambiental hecho por la empresa minera y como contraparte un docente investigador sin conocimiento específico en temas de minería y contaminación y un el director de Avalúos y Catastros del Municipio de Cuenca, quien tampoco maneja el tema ambiental.

“Señora asambleístas usted lo que ha hecho es inclinar la cancha. Pero ahí estará la voz de Cuenca a través del director de Avalúos y Catastros que se levante con la información en temas catastrales, únicamente”, sostuvo Zamora.

Problema catastral sobre terrenos de Loma Larga 

Así el burgomaestre confirmó la asistencia del director municipal a la Asamblea Nacional. El funcionario abordará la denuncia sobre la presunta expansión irregular de más de 100 hectáreas de terreno a favor de la empresa canadiense en la zona donde se asienta el proyecto minero Loma Larga.

“Mañana estará entregando a esta comisión el expediente y las decisiones que hemos tomado respecto de la ampliación en más de 100 hectáreas a la minera Dundee Precious Metals y todas las irregularidades que hemos encontrado”, sostuvo el personero municipal.

Para Zamora existen inconsistencias en los límites que están dados en la escritura para la ubicación de los terrenos de la empresa canadiense. Además, detalló que existen cuatro actores que aseguran tener las acciones y derechos de propiedad en un área de más de 10.000 hectáreas y de estas la minera tiene 129 hectáreas.

El mensaje del alcalde finalizó señalando a León como una “asambleísta cuencana que dio la espalada a su gente” y volvió a referirse a la sollicitud planteada por parte del Concejo Cantonal de la ciudad para que la comisión de Biodiversidad sesione en el territorio de la capital azuaya.

