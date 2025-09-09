Defensa del agua en Cuenca: todo lo que debes saber sobre la Asamblea ciudadana

La convocatoria la hizo la FEUE de Cuenca en la Casa de la Provincia

Estudiantes de la Universidad de Cuenca instalaron una asamblea ciudadana en defensa del agua para analizar el informe ambiental de Etapa EP sobre el proyecto Loma Larga.

Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de la Universidad de Cuenca se convocó a una Asamblea por el Agua este martes 9 de septiembre de 2025.

Originalmente el encuentro, que se desarrolla en la Casa de la Provincia, estaba convocado para las 09:30, pero se cambió a partir de las 10:00.

RELACIONADAS Organizaciones buscan la revocatoria de asambleístas azuayos

La principal consigna de la reunión será “la defensa del agua y la vida tras la amenaza de la minería en los páramos de Quimsacocha”, según informaron los organizadores.

Esta convocatoria se da previo a la gran marcha del 16 de septiembre de 2025 en Cuenca y que ha reunido a decenas de organizaciones, colegios profesionales y activistas que rechazan el proyecto de explotación a gran escala Loma Larga, de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, que se pretende implementar en los Páramos de Quimsacocha.

RELACIONADAS Concejo Cantonal pide sesionar sobre Loma Larga en Cuenca

Detalles de la agenda

Durante la jornada se escuchará la presentación técnica del informe ambiental realizado por la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP) sobre los riesgos contaminantes que tiene el proyecto minero.

Inés Manzano sobre Loma Larga: “debemos enfrentar una realidad ineludible” Leer más

Luego se desarrollará una plenaria en la que intervendrán los representantes de las juntas de agua que se dieron cita al evento y finalmente se emitirá un documento con resoluciones que serán adoptadas para rechazar el inicio de la explotación minera.

Una medida similar fue anunciada por el Gad Parroquial de Baños que convocó a una asamblea ciudadana para el 11 de septiembre en el centro cultural de la parroquia. En esta jornada los asistentes escucharán sobre el informe técnico ambiental realizado por técnicos de Etapa EP sobre la posible contaminación de la zona de Quimsacocha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!