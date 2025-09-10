Municipio de Cuenca revertirá catastro del terreno de Loma Larga

El alcalde entregó un informe sobre la presunta ampliación irregular del terreno de Dundee Precious Metals, en Quimsacocha

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, anunció que se revertirá el catastro del terreno que le pertenece a la empresa canadiense Dundee Precious Metals Ecuador.

El alcalde de Cuenca presentó un informe en el que se detalla el traspaso supuestamente irregular de 140 hectáreas de terreno a favor de la empresa canadiense Dundee Precious Metals en la zona de Quimsacocha, donde se pretende ejecutar el proyecto de minería a gran escala Loma Larga.

Este hecho es el resultado de una serie de denuncias ciudadanas en las que se indicó que la minera se habría apropiado de forma aparentemente irregular de un área de terreno que no le pertenece y sobre el cual se pretende ejecutar las acciones extractivistas.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, puntualizó que se revertirá la incorporación que se realizó en octubre de 2020 a favor de la empresa minera debido a que se encontraron “graves y serias inconsistencias técnicas.

“He tomado la decisión de revertir la incorporación al registro catastral, realizada el 13 de octubre de 2020, del predio de propiedad de la empresa Dundee Precious Metals Ecuador debido a las graves y serias inconsistencias técnicas detectadas por la dirección general de Avalúos y Catastros”, sostuvo Zamora.

En su intervención reseñó que esta acción se mantendrá hasta que el incremento de terreno “sea plenamente justificado y corregido de conformidad a la ley”.

Además, el alcalde puntualizó que la reversión del registro de las 140 hectáreas “no implica el desconocimiento del título adquisitivo a favor de la empresa minera por el área de 120 hectáreas según el Registro de la Propiedad de Cuenca”.

Detalles del informe municipal

El burgomaestre, durante la presentación del informe, explicó que el 16 de noviembre de 2017 ya se realizó una suspensión del registro del predio de la minera Dundee Precious Metals Ecuador por “superposición con otros derechos de propiedad”.

También se refirió a que la ampliación de los linderos de la minera fue suscrita por Silvia Urgilés, exdirectora de Avalúos y Catastros durante la administración de Pedro Palacios, el 13 de agosto de 2020 y que además se revirtió la suspensión que existía desde 2017.

La ampliación beneficiaría a la empresa canadiense por tratarse de terrenos sobre los que se encontraría la bocamina del proyecto Loma Larga, según detalló el alcalde.

Para Zamora la justicia deberá de definir la propiedad de los terrenos dado que al menos cuatro personas más reclaman propiedad sobre los mismos, pero adelantó que "a ese o a otros les diremos que aquí no se explota. Sea quien sea el titular".

Este informe también será socializado ante la Comisón de Biodiversidad por el director de Avalúos y Catastros del Municipio de Cuenca que fue convocado para abordar el tema del proyecto Loma Larga.

Minería ilegal

Sobre el discurso que mantiene el Gobierno Nacional del posible ingreso de la minería ilegal en Quimsacocha, Zamora sostuvo que esto no es real en la zona ya que se "debe perforar la roca entre 130 metros de profundidad y el proceso de refinamiento del oro es mucho más complejo porque se tratan de procesos físico-químicos a los del tradicional lavado en las bateas".

Respuesta de la empresa Dundee Precious Metals Ecuador

Diario EXPRESO solicitó un pronunciamiento oficial a Dundee Precious Metals, a través de su representante de comunicación, sobre lo anunciado por el alcalde Cristian Zamora y se puntualizó que "en relación con la información que ha circulado recientemente por los medios de comunicación, la empresa informa que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal al respecto".

Asímismo, se indi´co que el "equipo legal se encuentra a la espera de contar con los documentos oficiales y respaldos correspondientes" para proceder "conforme a lo establecido por la ley y en defensa de los derechos e intereses legítimos de la empresa".

