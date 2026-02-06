Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cuenca

madre cuenca
La madre está bajo prisión preventiva por tentativa de asesinato, mientras los menores se recuperan.policía nacional

Madre acusada de envenenar a sus tres hijos en Cuenca bajo prisión preventiva

Tres niños de 4, 10 y 14 años fueron hospitalizados en Cuenca tras ingerir una sustancia tóxica

Una mujer, madre de tres hijos, fue detenida y se encuentra bajo prisión preventiva, mientras los menores (de 4, 10 y 14 años) reciben atención médica tras haber ingerido una sustancia tóxica. El hecho ocurrió en el sector de Misicata, al sur de Cuenca, el 28 de enero. Vecinos escucharon gritos y ruidos extraños provenientes de la casa de la familia. Al ingresar, encontraron a los tres menores convulsionando y en evidente dolor. Uno de ellos logró pedir ayuda, mientras los otros dos estaban inconscientes.

RELACIONADAS

Los moradores trasladaron de inmediato a los niños al Hospital Vicente Corral Moscoso, donde ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El personal médico alertó al ECU 911 debido a la actitud sospechosa de la madre, lo que derivó en la intervención de la Policía Nacional.

La situación de los menores

DOS PERSONAS BALEADAS (15846721)

Crimen en Urdesa Norte: Tres detenidos por el asesinato del empresario Trevor Harding

Leer más

Los niños, de 4, 10 y 14 años, permanecieron inicialmente en estado crítico. Sin embargo, tras varios días de atención médica, el hospital informó que se encuentran estables y en proceso de recuperación. La intoxicación fue causada por la ingesta de una sustancia tóxica aún no identificada públicamente.

RELACIONADAS

La investigación judicial

La madre fue detenida el 3 de febrero durante el operativo “Cero Impunidad 2943” y puesta a órdenes de un juez de garantías penales. La Fiscalía abrió una instrucción por el presunto delito de tentativa de asesinato, y el juez dictó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Salasaka celebró el Pawkar Raymi: ritual ancestral en honor a la Pachamama

  2. Manglar, el mayor tesoro de la parroquia Bolívar

  3. Madre acusada de envenenar a sus tres hijos en Cuenca bajo prisión preventiva

  4. Mario Godoy tiene fecha para presentar sus pruebas en Fiscalización

  5. AMT centraliza trámites vehiculares en nuevo centro en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Impacto de la nueva ruta de Reina del Quinche en la movilidad de Quito

  2. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  3. BanEcuador: Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos de hasta $5.000 al 9,8 %

  4. El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

  5. El oficialismo ya no disimula: Godoy es uno de los suyos

Te recomendamos