Madre acusada de envenenar a sus tres hijos en Cuenca bajo prisión preventiva

La madre está bajo prisión preventiva por tentativa de asesinato, mientras los menores se recuperan.

Una mujer, madre de tres hijos, fue detenida y se encuentra bajo prisión preventiva, mientras los menores (de 4, 10 y 14 años) reciben atención médica tras haber ingerido una sustancia tóxica. El hecho ocurrió en el sector de Misicata, al sur de Cuenca, el 28 de enero. Vecinos escucharon gritos y ruidos extraños provenientes de la casa de la familia. Al ingresar, encontraron a los tres menores convulsionando y en evidente dolor. Uno de ellos logró pedir ayuda, mientras los otros dos estaban inconscientes.

Los moradores trasladaron de inmediato a los niños al Hospital Vicente Corral Moscoso, donde ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El personal médico alertó al ECU 911 debido a la actitud sospechosa de la madre, lo que derivó en la intervención de la Policía Nacional.

APREHENDIDA POR TENTATIVA DE ASESINATO



La situación de los menores

Los niños, de 4, 10 y 14 años, permanecieron inicialmente en estado crítico. Sin embargo, tras varios días de atención médica, el hospital informó que se encuentran estables y en proceso de recuperación. La intoxicación fue causada por la ingesta de una sustancia tóxica aún no identificada públicamente.

La investigación judicial

La madre fue detenida el 3 de febrero durante el operativo “Cero Impunidad 2943” y puesta a órdenes de un juez de garantías penales. La Fiscalía abrió una instrucción por el presunto delito de tentativa de asesinato, y el juez dictó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

