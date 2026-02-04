Terror en Sangolquí: "Yo maté a su hijo", la confesión que destapó el crimen

La madre de la víctima insistió en revisar la hostería indicada por la ubicación del celular de su hijo

Un crimen impactó a los habitantes de Sangolquí, en el suroriente de Quito, cuando un joven descubrió el cuerpo enterrado de su hermano en una hostería ubicada en la intersección de las calles Cayambe y Riofrío. La víctima, Bryan Gómez, un venezolano de 22 años, había desaparecido el 31 de enero de 2026, según relató su madre a los investigadores.

La mujer, con la ayuda de una amiga policía, rastreó el teléfono de su hijo y la ubicación del dispositivo los llevó a la hostería. Junto a su otro hijo, se dirigió al lugar para indagar más sobre el caso. Al llegar, dos cuidadores les abrieron la puerta, y aunque uno se fue rápidamente, el que permaneció negó que Bryan estuviera allí, aunque mostraba signos de nerviosismo.

Fiscalización a compra de trolebuses: respuestas no convencen en la Asamblea Leer más

Fue hallado en la hostería

La madre, guiada por su intuición y la ubicación del celular, insistió para que la dejaran entrar. Tras varios minutos de insistencia, ingresaron al sitio y gritaron el nombre de Bryan, pero no obtuvieron respuesta. La madre confesó tener un mal presentimiento y sentía que su hijo estaba en ese lugar. Antes de irse, observó una cabaña que parecía ser una bodega, donde vio la motocicleta de Bryan cubierta con una sábana.

Fue entonces cuando la madre llamó a la Policía, y su otro hijo, guiado también por una corazonada, continuó buscando en el lugar. Encontró un árbol cerca de un sillón cubierto de tierra removida, y al escarbar, descubrió el cuerpo de Bryan cubierto con una sábana.

En ese momento, el cuidador que se quedó en la hostería confesó a la madre que él había matado a su hijo, aunque intentó restar responsabilidad, diciendo que "no fue culpa suya". Fue detenido junto con una mujer que también estaba en el lugar y con quien, aparentemente, compartió el trágico día.

Las primeras investigaciones indican que los sospechosos y Bryan estuvieron bebiendo durante varias horas y, presuntamente, consumieron drogas. Según la autopsia, Bryan tenía un disparo en el rostro. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para los trámites correspondientes.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO