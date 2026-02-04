Renovación del CNE: exámenes escrito y oral tienen nueva fecha tentativa

El CPCCS aprobó el cronograma actualizado del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral

La Comisión Ciudadana de Selección se reunió para la renovación parcial del CNE

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el nuevo cronograma del concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dentro del cronograma, se encuentra el examen escrito, que se realizará a mediados de marzo, mientras que la sustanciación del examen oral será entre el 25 de marzo y el 6 de abril.

Según el cronograma de la Comisión Ciudadana de Selección, la tercera semana de mayo de 2026 se presentará al Pleno del CPCCS el informe final de designación con los resultados correspondientes.

Finalmente, el Pleno también dispuso la apertura de la fase de impugnación ciudadana contra la delegada de la Función Electoral ante la Comisión Ciudadana de Selección, Dayanna Torres Chamorro.

Previamente el organismo, aprobó un informe técnico que determinó que la funcionaria cumple con todos los requisitos legales y no registra inhabilidades ni prohibiciones.

Durante la sesión, el CPCCS también designó al equipo de apoyo que solicitó la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, con el objetivo de reforzar las tareas operativas y administrativas del proceso.

La renovación del CNE enfrenta nuevos problemas: se investiga una posible filtración del banco de preguntas para la fase de oposición en la selección de dos vocales.



Concurso para renovar el CNE llega tras varios retrasos

Este cronograma se establece tras varias suspensiones y ajustes que han retrasado el avance del concurso desde 2025. El 5 de enero de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección intentó retomar el proceso; sin embargo, surgieron discrepancias sobre el alcance de una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, emitida el 10 de diciembre de 2025, que ordenaba retrotraer el trámite hasta la fase de selección de los catedráticos responsables de elaborar el banco de preguntas del examen escrito.

La medida generó dudas sobre qué instancia debía convocar a las universidades y gestionar la designación de los docentes, por lo que la Comisión elevó una consulta formal al Pleno para aclarar sus atribuciones.

Los catedráticos deben elaborar un cuestionario de 420 preguntas que se utiliza en las evaluaciones escritas y orales de los aspirantes a vocales del CNE, etapa que ya se había cumplido previamente, pero que debió repetirse tras la paralización del concurso.

El proceso se había detenido meses antes por una acción de protección presentada en septiembre, que derivó en la suspensión temporal ordenada por una jueza de Quito, pocos días antes de que 163 postulantes rindieran la prueba oral.

Aunque el recurso fue abandonado posteriormente, el CPCCS mantuvo la pausa mientras se analizaban alertas sobre una posible filtración del banco de preguntas, dispuso la liquidación del trabajo realizado por los docentes y anunció la elaboración de un nuevo cronograma para continuar con la designación.

