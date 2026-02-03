Pago a miembros de juntas del referendo 2025: CNE inicia con el proceso

Podrás realizar el cobro en las ventanillas de Banco del Pacífico y BanEcuador

CNE inició el proceso de pago a los miembros de mesa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó el desembolso económico destinado a los ciudadanos que formaron parte de las Juntas Receptoras del Voto durante el Referéndum y Consulta Popular 2025.

El pago abarca a beneficiarios en todo el país y estará habilitado durante varios meses, con el plazo para retirar la compensación extendido hasta el 2 de julio de 2026.

¿Dónde y cómo cobrar?

Los ciudadanos que participaron como miembros de las juntas electorales podrán realizar el cobro de la compensación en las ventanillas de las entidades Banco del Pacífico y BanEcuador. Ambas instituciones ofrecerán un trámite directo sin necesidad de intermediarios, lo que facilita el proceso de retiro.

Requisitos

Para cobrar la compensación, los beneficiarios deben presentar su cédula de identidad original en cualquiera de las agencias habilitadas. Además, el CNE ha habilitado una herramienta en línea en su portal oficial, donde los ciudadanos pueden consultar si su pago ya está registrado en el sistema.

Desde el CNE, se destacó que este desembolso es un reconocimiento a la participación ciudadana durante la jornada electoral y busca fortalecer la confianza en los procesos democráticos del país. De esta manera, se reitera el compromiso del CNE con el buen funcionamiento de la democracia y la valorización de quienes contribuyen activamente al proceso electoral.

