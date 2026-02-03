Nombran a Luis Darío Villacrés como nuevo director ejecutivo de la ANT

Con este cambio, la ANT busca renovar su liderazgo en un momento crítico

Miembros de la policía fuera de las instalaciones de la ANT.

El martes 3 de febrero de 2026, Luis Darío Villacrés asumió como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), tras la decisión tomada por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en una sesión urgente.

La entidad publicó un comunicado en el que detalló que Villacrés liderará un proceso administrativo, técnico y de control, con el objetivo de fortalecer los mecanismos institucionales, garantizar la transparencia de los procesos y generar resultados efectivos en beneficio de los usuarios y del Estado.

Villacrés reemplaza a Pedro Abril, quien fue detenido en el marco del caso Jaque, una investigación sobre presunta delincuencia organizada dentro de la ANT. Según la Fiscalía, la investigación apunta a una estructura criminal que recibía coimas a cambio de tramitar licencias de conducir y frecuencias de buses.

Godoy no se defendió en comisión pero sí en el hall de la Asamblea: ¿Qué dijo? Leer más

RELACIONADAS Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico

Abril, por su parte, ha rechazado las acusaciones y aseguró haber sido él quien denunció la corrupción en la institución. Sin embargo, un juez dictó prisión preventiva en su contra, y actualmente se encuentra recluido mientras avanzan las investigaciones.

Con este cambio, la ANT busca renovar su liderazgo en un momento crítico, en el que la transparencia y el control en el proceso de trámites relacionados con el tránsito y transporte público se vuelven una prioridad para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar la correcta administración de recursos y procesos dentro de la entidad.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO