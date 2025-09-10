Expreso
  Cuenca

extraviados en el cajas
Dos personas permanecen extraviadas en el Parque Nacional Cajas y organismos de socorro se mantienen en su búsqueda.Cortesía

Dos personas están extraviadas en el Parque Nacional Cajas

La desaparición fue reportada el domingo, 7 de septiembre, en la zona de Quitahuayco, dentro del Parque Nacional Cajas

Por tercer día consecutivo este miércoles, 10 de septiembre de 2025, se lleva a cabo la búsqueda de dos hombres que fueron reportados como extraviados en la zona del Parque Nacional Cajas, en Cuenca.

El domingo, 7 de septiembre, se reportó la desaparición del andinista Wilson Fernando Bustillo López y de un acompañante más y desde entonces se iniciaron las tareas de búsqueda en la zona de Quitahuayco, lugar donde se reporta habrían estado las víctimas.

Tareas de búsqueda 

En las tareas de búsqueda están activos grupos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y guardaparques de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP), así como voluntarios del paradero Hermanos Prado.

El informe de los bomberos reseña que debido a las condiciones adversas del clima se presentan dificultades para cumplir la búsqueda. Los extraviados llevan más de 48 horas en los páramos del Cajas.

En tanto, el informe de Etapa EP detalla que se han movilizado ocho funcionarios entre guardaparques y personal del área de Cutín para cubrir la búsqueda. En total son más de 30 personas las que ejecutan la tarea de búsqueda.

Hay que recordar que Bustillos también fue parte del grupo de 10 exploradores que se extraviaron en noviembre de 2024 en el Parque Nacional Cajas. En una declaración a los medios de comunicación de la fecha, el andinista relató que caminaron por 30 horas luego de un cambio imprevisto de ruta que hizo que pierdan el rastro de retorno.

