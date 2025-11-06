Doble crimen en Cuenca: dos jóvenes asesinados al estilo sicariato; seis implicados

En el ataque están involucradas al menos seis personas. Tres vehículos fueron abandonados

Dos jóvenes de 18 y 27 años fueron asesinados en un ataque con arma de fuego en zona comercial de Cuenca.

El crimen de dos jóvenes al estilo sicariato registrado en Cuenca se investiga. Se utilizó un vehículo robado para cometer el delito.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles, 4 de noviembre de 2025, en la intersección de la avenida Ordóñez Lasso y Los Cedros. En cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el momento cuando las víctimas aguardaban la luz del semáforo, el atacante se bajó de una camioneta que se encontraba detrás. El hombre dispara por al menos 13 veces contra las víctimas y huye del lugar en una motocicleta que también se encontraba en el lugar.

La fuga ocurrió en medio del intenso tráfico que se registraba a la hora del hecho por una calle secundaria con destino hacia al norte de la ciudad.

Las víctimas de 18 y 27 años no registran antecedentes penales y se trataría de ciudadanos que se dedicaban a actividades de comercio.

#AHORA | El coronel Hugo Arroyo, comandante de la Subzona Azuay de Policía, informa que al menos seis personas perpetraron el ataque armado en la avenida ocurrido en la avenida Ordóñez Lasso. pic.twitter.com/FO79D9AWtd — Diario Expreso (@Expresoec) November 6, 2025

Ataque fue en un carro robado

El coronel Hugo Arroyo, comandante de la Subzona Azuay de Policía, detalló que en el crimen estuvieron vinculadas al menos seis personas que se transportaban en una camioneta negra marca Chevrolet y dos motocicletas.

Todos los automotores fueron abandonados pocas horas después del doble crimen en diferentes zonas rurales de la urbe morlaca. Una de las motocicletas fue incinerada y la otra arrojada a un barranco.

Arroyo añadió que la camioneta habría sido robada media hora antes del crimen. "Encontramos al propietario y habría sido asaltado aproximadamente a las cuatro de la tarde. Incluso los delincuentes lo dejaron maniatado", puntualizó.

De forma preliminar la Policía señala que este doble crimen no tendría relación con los hechos violentos ocurridos en octubre. Sin embargo, la investigación continúa para determinar las motivaciones y a los autores.

Cifras de hechos violentos

Hay que reseñar que entre el 9 y 26 de octubre de 2025 siete personas fueron asesinadas en siete hechos violentos ocurridos en diferentes zonas de la urbe. Todos se atribuyeron a una supuesta disputa de territorio entre bandas delictivas.

Además, el 1 de noviembre cuatro personas privadas de libertad fueron asesinadas en el interior de la cárcel de Turi.

Este Diario pidió declaraciones a la Gobernación del Azuay, sin embargo se indicó que se encuentran recabando la información y que se darán detalles más adelante. Hasta el cierre de esta edición no se conoció una versión oficial del gobernador Xavier Bermúdez.

En tanto, la vicealcaldesa de Cuenca, Marisol Peñaloza pidió a las autoridades a dejar de lado las banderas políticas y sumar el trabajo para atacar de forma directo al problema de inseguridad que ha incrementado en el último mes.

