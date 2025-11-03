Dos internos están detenidos por los crímenes en la cárcel de Turi

Cuatro muertes violentas ocurrieron dentro de las celdas de dos pabellones de la cárcel de Turi, en Cuenca

Cuatro personas fueron asesinadas durante una supuesta riña entre presos en la cárcel de Turi, en Cuenca.

El feriado en Cuenca se inició con el asesinato de cuatro personas privadas de libertad en la cárcel de Turi. La Policía ejecutó un operativo de control y detuvo a dos reos sospechosos de tres de los crímenes.

Los asesinatos se habrían producido por una aparente riña entre integrantes de bandas criminales a primera hora de la mañana y mientras permanecían dentro de sus celdas en los pabellones de máxima seguridad y en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Varones.

Los dos sospechosos fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Policía incautó varias armas luego de los asesinatos

Las cuatro muertes fueron ejecutadas con diferentes tipos de armas. Las dos primeras se produjeron por impacto de un arma de fuego de calibre 9 milímetros, la tercera víctima sufrió una agresión con arma blanca y la cuarta muerte está por confirmarse la causa. Se presume asfixia.

El coronel Hugo Arroyo, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional dijo este 2 de noviembre de 2025 a EXPRESO que los hechos estarían motivados por una aparente disputa de poder entre bandas criminales. Hay que recordar que hace seis meses fue trasladado un grupo de presos de la cárcel de Machala a Turi.

También mencionó que luego de recibir la alerta de dos crímenes, se ejecutó un operativo en el pabellón de máxima seguridad. Sin embargo, en medio de la acción policial, se alertó de las muertes de las otras dos víctimas que se encontraban en dos celdas diferentes del CDP.

Durante el operativo de control, la policía logró incautar las armas con las que aparentemente se cometieron los delitos: una pistola y dos cuchillos.

Estos hechos se registran luego de que octubre cerró como uno de los meses más violentos en Cuenca. Solo en ese mes ocurrieron siete muertes violentas en contextos de criminalidad, las cuales sumaron 13 hasta el 31 de octubre.

