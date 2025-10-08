Cuenca amanece vallada por visita del presidente Daniel Noboa

El mandatario cumplirá agenda con eventos privados en la Gobernación de Azuay

El Centro Histórico de Cuenca amaneció vallado y con cierres viales ante la presencia del presidente Daniel Noboa en la Gobernación de Azuay.

Con vallas metálicas y un fuerte control militar y policial amaneció el Centro Histórico de Cuenca este miércoles, 8 de octubre de 2025, en el marco de la visita del presidente Daniel Noboa a la provincia del Azuay.

El mandatario se encuentra en la capital azuaya desde el martes, 7 de octubre, cumpliendo una agenda con eventos públicos y privados.

Descontento ciudadano

El vallado del centro de la ciudad tomó por sorpresa a decenas de funcionarios públicos y trabajadores de locales comerciales que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo. La restricción incluyó a peatones y vehículos.

Desde la Gobernación del Azuay se informó que el Presidente de la República "cumple actividades de despacho en la Gobernación" y sin detallar la hora se ofreció que en el transcurso de la jornada se retirarán las vallas.

En tanto el malestar ciudadano fue evidente al ser prohibidos de ingresar hacia el centro de la ciudad y limitar la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas. Según se indicó en varios de los puntos de cierre el paso estuvo habilitado hasta las 08:00.

Los reclamos se generaron debido a que muchos funcionarios no contaban con sus credenciales institucionales y se les impidió el paso. Mientras que el reclamo ciudadano se centró en la perdida de tiempo y que no podríamos cumplir con trámites personales en las diferentes instituciones.

La agenda oficial contempla que el mandatario cumplirá con un evento en el Cuartel Dávalos para la entrega de beneficios para agricultores y créditos Agro Violeta. Este acto está previsto para las 11:00.

