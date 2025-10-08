Expreso
Paro nacional 2025
El día de ayer se registró un enfrentamiento entre manifestantes y la policía nacional.Cortesía

Paro Nacional 2025: Minuto a minuto de la jornada de hoy 8 de octubre

El Gobierno anunció un plan de seguridad para garantizar la libre movilidad durante el feriado

Ecuador atraviesa una de las movilizaciones sociales más prolongadas de los últimos años. El paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores sociales desde el 22 de septiembre de 2025, se mantiene en rechazo al Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. La medida ha generado un fuerte impacto en la economía y la movilidad del país, con bloqueos viales en provincias como Imbabura y Pichincha, además de enfrentamientos con la fuerza pública.

El Gobierno, liderado por Daniel Noboa, decretó un estado de excepción parcial en varias provincias y ha desplegado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar la circulación en carreteras y garantizar el abastecimiento de productos. Sin embargo, las tensiones entre el Ejecutivo y la dirigencia indígena se han profundizado, especialmente tras las amenazas de radicalizar la protesta y la advertencia de una posible “toma de Quito” por parte de Marlon Vargas, presidente de la Conaie.

07:52 | Gobierno garantiza libre tránsito en el feriado pese a bloqueos viales

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una entrevista con Ecuavisa que el Gobierno ha realizado un despliegue de seguridad nacional para garantizar que los ecuatorianos puedan movilizarse con tranquilidad durante este feriado. Según explicó, la prioridad del bloque de seguridad es impedir el cierre de vías y anticipar cualquier intento de bloqueo que pueda afectar a los viajeros.

“Las personas tienen la plena confianza en el Gobierno de Daniel Noboa. Si hay un feriado, vamos a garantizar que puedan gozar de ese feriado”, afirmó el funcionario, al recalcar que las Fuerzas Armadas y la Policía estarán activas en todo el territorio.

El ministro detalló que se ha dispuesto un despliegue preventivo en carreteras y puntos estratégicos, con el objetivo de neutralizar cualquier acción sorpresiva de los grupos que han protagonizado protestas en los últimos días. “Hemos hecho un despliegue a nivel nacional para poder controlar cualquier sorpresa que se le ocurra al señor Vargas”, señaló, en referencia a las amenazas de movilización hacia Quito.

Vías cerradas hoy 8 de octubre

Chimborazo

  • Riobamba - Cuenca

Imbabura

  • Zuleta-Rumipamba vía a (Ibarra-Olmedo / Cayambe)
  • Otavalo - Selva Alegre
  • Ibarra - Imbaya - Urcuquí
  • Eje vial rural La Plata (Intag) - Selva Alegre
  • Otavalo-González Suárez
  • Vía Antonio Ante - Ibarra
  • Otavalo - Cotacachi

Pichincha

  • Quito - Cayambe
  • Tabacundo - Cajas

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

Varias vías continúan cerradas en el día 17 del paro nacional.

Estas son las vías cerradas por el paro nacional Ecuador: hoy, 8 de octubre de 2025

Leer más

¿Qué pasó en la jornada de ayer?

La jornada se llenó de tensión tras el ataque de la caravana presidencial en la provincia de Cañar, en el cantón El Tambo. Según los reportes oficiales, un grupo de manifestantes lanzó piedras y presuntamente disparó contra los vehículos que acompañaban al presidente Daniel Noboa. El convoy registró daños y cinco personas fueron detenidas bajo cargos de tentativa de asesinato y terrorismo. A pesar del incidente, el mandatario continuó con su agenda en la zona.

En paralelo, la provincia de Cotopaxi se convirtió en escenario de la reaparición pública de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, quien encabezó una caravana en la parroquia Toacazo. Allí, Iza llamó a la resistencia y advirtió que la protesta se mantendrá “el tiempo que dispongan las autoridades indígenas”, lo que fue leído como un intento de revitalizar la movilización en la Sierra central. 

