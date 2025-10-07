Cinco detenidos en Cañar permanecen en Cuenca

Serán acusados de supuesto terrorismo e intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa

Exigen que el proceso legal de los detenidos se lleve en su territorio.

Hasta Cuenca fueron trasladados los cinco detenidos en la provincia de Cañar durante la jornada de protesta que se registró en el marco de la visita del presidente Daniel Noboa este martes, 7 de octubre de 2025.

Decenas de ciudadanos se congregaron en los exteriores de la Subzona de Policía Azuay a la espera que se cumpla la audiencia de flagrancia en contra de los cinco detenidos. Yaku Pérez, de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), ingresó a las inmediaciones como el representante legal de los ciudadanos.

Los detenidos se tratarían de Franklin Pichizaca, Jaime Arcibiades Guamán Guaraca, María Ana Chimbo Quinde, Luis Humberto Yupa Guaman y José Guaman Chuma.

¿Qué dice la FOA?

Lauro Sigcha, presidente de la FOA, explicó que el descontento ciudadano ante la llegada del presidente Daniel Noboa a la provoncia de Cañar fue evidente con la jornada de protesta que se registró durante el aterrizaje del mandatario en el estadio Gonzalo Montalvo.

En videos de medios de comunicación locales se registró el momento en que la caravana presidencial sale del estadio y la comunidad gritó consignas en contra del Presidente. En medio de la protesta se desató un enfrentamiento con la fuerza pública que respondió lanzando gas lacrimógeno.

Sigcha rechazó que se les pretenda acusar de presunto terrorismo e intento de asesinato del Presidente de la República, según como lo indicó la ministra de Energía, Inés Manzano.

Además, cuestionó el traslado de los detenidos a Cuenca y aseguró que exigirán que su proceso legal se lleve en su territorio.

En tanto familiares de los cinco detenidos niegan la participación en la protesta y que se dedican a actividades de música, gestión cultural y agricultura.

También se conoció que un policía y tres militares resultaron heridos durante el enfrentamiento con la comunidad.

