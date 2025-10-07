Detenidos por ataque a Noboa en Cañar: entre ellos un gestor cultural Kañari

Cinco manifestantes fueron detenidos tras el ataque a la caravana presidencial en El Tambo. Noboa los llama "vándalos"

La visita del presidente Daniel Noboa a la provincia de Cañar, este martes 7 de octubre de 2025, estuvo marcada por una jornada de protestas, enfrentamientos y detenciones. El mandatario llegó en helicóptero hasta el cantón El Tambo, donde debía cumplir su agenda oficial relacionada con obras de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, su arribo fue recibido por decenas de manifestantes que, con gritos y pancartas, expresaron su rechazo a las políticas del Gobierno.

Videos difundidos por medios locales muestran el momento en que la caravana presidencial fue atacada con palos y piedras, lo que provocó una respuesta inmediata de la Policía Nacional para despejar la zona. Según un comunicado de la Presidencia de la República, los manifestantes actuaron “obedeciendo órdenes de radicalización”.

Cinco detenidos tras el enfrentamiento

En medio de los disturbios, las organizaciones sociales denunciaron la detención de cinco personas que fueron inicialmente trasladadas al cantón Azogues y posteriormente a la cárcel de Turi, en la provincia del Azuay.

Entre los detenidos figura Franklin Pichizaca, músico y gestor cultural del pueblo Kañari, cuya detención fue confirmada por la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA). La organización exigió su liberación y responsabilizó al Gobierno Nacional por su seguridad.

Los otros detenidos fueron identificados como Jaime Arcibiades Guamán Guaraca, María Ana Chimbo Quinde, Luis Humberto Yupa Guaman y José Guaman Chuma.

Las protestas se extendieron hasta horas de la tarde, con decenas de personas concentradas frente al Comando de la Policía Nacional en Cañar, donde exigieron la liberación de los aprehendidos.

Los autos que transportaban al presidente Daniel Noboa fueron atacados en Cañar. CORTESÍA: DANIEL NOBOA

Gobierno habla de “ataque violento” y tentativa de asesinato

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que durante los disturbios uno de los vehículos del presidente presentó impactos de bala y que las personas aprehendidas serán procesadas por tentativa de asesinato y terrorismo.

“Gracias a Dios, nuestro presidente sigue firme, valiente, cumpliendo su agenda con normalidad. No vamos a permitir que la violencia quede en la impunidad. Estas personas serán juzgadas conforme a la ley”, afirmó Manzano, quien presentó una denuncia en la Fiscalía por intento de asesinato al presidente Noboa.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Noboa: “No voy a permitir que un grupo de vándalos detenga al Ecuador”

Horas después, ya en Cuenca, el presidente Noboa se refirió públicamente al ataque y a las protestas. Desde la Unidad Educativa Manuel J. Calle, advirtió que “la ley se aplicará a todos” y llamó a los jóvenes a no replicar comportamientos violentos.

“No sigan los malos ejemplos de quienes nos querían parar para que no esté presente en este evento. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. Y no voy a permitir que un poco de vándalos quieran impedir que trabaje por ustedes”, dijo Noboa.

El mandatario también reiteró que su Gobierno “busca el camino democrático”, a diferencia —según dijo— de quienes “pretenden dañar la vida de la mayoría de los ecuatorianos para mantener poder en unos pocos espacios”.

