¡LA VELADA DEL AÑO 3!



Ibai Llanos ha anunciado los combates de boxeo de la edición 2023 de La Velada del Año:



🇪🇸 Ampeter vs Papi Gavi 🇪🇸

🇲🇽 Rivers vs Rivers 🇪🇸

🇪🇸 Luzu vs Fernan Floo 🇸🇻

🇨🇱 Shelao vs Viruzz 🇪🇸

🇺🇸 Amouranth vs Mayichi 🇪🇸

🇦🇷 Coscu vs Germán Garmendia 🇨🇱 pic.twitter.com/kFGdE9Shll