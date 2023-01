Doce equipos se enfrentan cada domingo para coronarse como campeón de la Kings League. Suena como a cualquier liga de fútbol, pero esta es muy particular.

La Kings League es un torneo de fútbol 7, que combina sus reglas con los videojuegos, y es transmitido en vivo a través de Twitch. La idea salió de una creativa conversación entre el 'streamer' español Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué.

Los doce clubes que lo conforman, están bajo la figura de "presidentes", quienes son diez 'streamers' sin ninguna experiencia en el fútbol profesional, y dos exestrellas del balonpié: Iker Casillas y Sergio 'Kun' Agüero.

Cada equipo seleccionó a once de sus jugadores de una cantera en común que crearon ellos mismos, sin embargo, lo curioso es que el jugador doce puede ser cualquiera fuera de ese grupo. Como el mexicano 'Chicharito' que jugó en Porcinos durante la primera jornada.

La euforia es tan grande que Javier Tebas, presidente de LaLiga española, se refirió a la Kings League diciendo que le parecía un "circo".

Lo único que parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Como circo me gusta

Javier Tebas, presidente de LaLiga