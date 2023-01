Shakira (45) y Piqué (35) vuelven a estar en los titulares principales de la prensa. La oficina de comunicación de la cantante ha emitido un comunicado en el que asegura que el exfutbolista expuso a su hijo Milan (9) al llevarlo a “un evento de contenido adulto” organizado por él junto al youtuber y presentador de deporte Ibai Llanos.

El escrito asegura que la colombiana no dio un consentimiento previo ni fue consultada para que el pequeño apareciese en un ‘stream’ de Twitch que fue visto por miles de personas. La acción es contraria al acuerdo al que la expareja llegó respecto a la custodia de sus hijos.

El encuentro tiene fecha 7 de enero, cuando el chico formó parte de la presentación de la Kings League, liga de fútbol virtual que cuenta con la participación de streamers y exjugadores de fútbol profesional, un proyecto deportivo presidido por su padre. Milan se mostró cómodo ante las cámaras y con sus bromas y comentarios se ganó el cariño y la simpatía de quienes lo vieron y escucharon.

En su defensa, el también empresario asegura que aquello no fue planificado. “Mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, explica Piqué en la retransmisión. Pero las palabras no fueron suficientes para callar las críticas de los cibernautas, sobre todo por el afán que la artista ha manifestado siempre de proteger la privacidad de sus muchachos.

El pasado mes de junio, Shakira y Piqué anunciaron su separación luego de 12 años de estar juntos y de dos hijos en común, una noticia que sorprendió a muchos. la pareja anunciaba su ruptura de manera inesperada tras 12 años de relación y dos hijos en común.