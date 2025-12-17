Una ONG denuncia a Tik Tok y Grindr por compartir datos

La asociación None of Your Business ha presentado dos denuncias ante la Autoridad Austríaca de Protección de Datos

La organización austríaca de protección de datos Noyb presentó una denuncia contra TikTok y Grindr, al considerar que ambas plataformas vulneran la legislación de protección de datos de la Unión Europea al compartir información sensible de sus usuarios, incluida aquella relacionada con su vida privada y orientación sexual.

La asociación None of Your Business (Noyb) informó este miércoles 17 de diciembre de 2025 de que ha presentado dos denuncias ante la Autoridad Austríaca de Protección de Datos (DSB) contra esas dos redes sociales y contra AppsFlyer, una empresa de análisis de datos israelí, a la que acusan de facilitar la transferencia de datos.

Noyb considera que la red social china TikTok rastreó el uso de uno de sus usuarios de Grindr, una aplicaión de citas usada principalmente por hombres homosexuales.

"Un usuario descubrió esta práctica de rastreo ilegal a través de una solicitud de acceso, la cual demostró que, por ejemplo, su uso de Grindr fue enviado a TikTok, probablemente a través de la empresa de rastreo israelí AppsFlyer. Esto permite a TikTok sacar conclusiones sobre su orientación sexual y su vida íntima", señala Noyb en un comunicado.

La ONG considera que esa prática viola varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, y pide a las autoridades austríacas que multen a las empresas.

Además, afirma que TitTok ocultó esa práctica al usuario, quien tuvo que reclamarle varias veces hasta que la compañía reconoció que conocía que otras aplicaciones usaba y qué hacía con ellas, como por ejemplo añadir un producto al carro de compra.

Los artículos del reglamento que no se cumplen

Por ello, TikTok infringe los artículos 12 y 15 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que exigen a las empresas proporcionen información completa y en un formato fácilmente comprensible, según Noyb.

"TikTok recopila cada vez más datos de otras aplicaciones y fuentes", asegura la organización.

"Esto permite que la aplicación china obtenga una imagen completa de la actividad en línea de las personas. El hecho de que los datos de otra aplicación revelaran la orientación sexual y la vida íntima de este usuario es solo uno de los ejemplos más extremos", afirma Kleanthi Sardeli, una de las abogadas de la ONG.

Noyb señala que lo más probable es que la empresa de monitoreo israelí AppsFlyer "actuase como intermediario, recibiendo los datos sensibles de Grindr y luego enviándolos a TikTok".

El problema es que ni AppsFlyer ni Grindr cuentan con una base legal válida, según el artículo 6 del RGPD, para transferir los datos personales del denunciante a TikTok, además de la falta de "cualquier motivo legítimo para compartir datos sensibles".

"Exigimos que TikTok proporcione los datos faltantes. También exigimos que cese el tratamiento ilícito de datos. Finalmente, proponemos que la autoridad imponga una multa para evitar infracciones similares en el futuro", reclamó la organización en la nota de prensa.

La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos (DPC), actuando en nombre de la UE, ya abrió el 10 de julio una investigación contra TikTok por el almacenamiento de datos personales y, a principios de mayo, multó a la red social, cuya sede europea se encuentra en Irlanda, con 530 millones de euros por no garantizar una protección suficiente a sus usuarios.

