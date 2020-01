The Sero un TV para las 'stories' de Instagram

The Sero es un TV con dos orientaciones: horizontal y vertical. Pensado en los millennials.

Samsung presentó oficialmente, este 5 de enero, en el 'First Look, antes del CES 2020, su televisor con 'The Sero', 4k de 43 pulgadas, diseñado para girar entre las orientaciones horizontal y vertical.

Un televisor pensado para la historias de Instagram, videos de TikTok, contenido de Snapchat y video selfies sin las atroces barras negras en los lados izquierdo y derecho. #SamsungCES2020 pic.twitter.com/rne1KC7Kgc — Gia Espinoza (@GiaEspinoza) January 6, 2020

Según Samsung, la orientación vertical de 'The Sero' pensada en los amantes de los dispositivos móviles y los formatos de video popularizados por Snapchat, Instagram Stories y Tik Tok.

Los QLED 8K llegarán a Latinoamérica en abril y casi sin biseles Leer más

En 2017, la compañía lanzó 'The Frame', que esencialmente transformó el panel de TV en una obra de arte. En cuanto a su diseño, 'The Sero' pertenece a la misma familia que 'The Frame' con su elegante perfil rectangular con biseles delgados. La diferencia es que ahora cuenta con la capacidad de pasar al modo vertical y los usuarios pueden sincronizar y reflejar el contenido de su teléfono con unos cuentos toques por NFC.

La compañía lo describe como un televisor diseñado para la "generación móvil", también conocido como millennials y Gen-Z. Es decir, los que no tenemos idea de lo que es no ver videos en nuestros teléfonos.

¿Cómo funciona? Una vez que sincronice su Galaxy con el televisor, puede transmitir contenido desde su teléfono. También funciona con AirPlay, por lo que los iPhones no se quedan afuera.

Una vez sincronizados, una vez que cambia la orientación de su teléfono, el televisor automáticamente hará lo mismo. Su capacidad de rotación tiene sentido teniendo en cuenta la cantidad de video que se filma verticalmente en estos días.

Los guiños de Samsung antes del CES 2020: TV MicroLED, QLED 8K y Lifestyle Leer más

El televisor de 43 pulgadas viene equipado con una pantalla 4K y altavoces de 60 vatios integrados en el soporte. Giannella Espinoza

¿Llegará a Latinoamérica?

¡Sí! Así lo confirmó a EXPRESO, Celso Barros, Regional Product Manager of Latin America.