Seguridad en videojuegos online: qué dicen expertos tras el caso Roblox

El universo de los videojuegos ha dejado de ser un simple refugio de ocio para convertirse en el epicentro de la socialización juvenil. Sin embargo, esta apertura digital trae consigo riesgos que han dejado de ser teóricos. Roblox, una plataforma que presume de fomentar la creatividad con millones de usuarios activos, se encuentra hoy bajo la lupa. Lo que nació como un espacio de libertad digital para niños y adolescentes es, según expertos en seguridad, un terreno donde la vulnerabilidad acecha a través de grietas en la moderación.

Programador vinculado a Roblox enfrenta 40 cargos por delitos de pornografía infantil Leer más

El 'grooming': la amenaza silenciosa tras la pantalla

La preocupación de las autoridades y psicólogos no es infundada. El mayor riesgo documentado es el grooming, una técnica de manipulación donde adultos se ganan la confianza de menores con fines de abuso. A pesar de los protocolos de seguridad, la interactividad de la plataforma —que permite mensajes directos y formación de comunidades— es aprovechada por depredadores para filtrar información personal.

Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar, advierte que Roblox ha sido denunciado en Estados Unidos por casos donde adultos contactaban a menores ofreciendo dinero a cambio de contenido íntimo. El 20 de febrero de 2026, el condado de Los Ángeles demandó a la plataforma por presuntos daños a menores, señalando que la empresa no ha hecho lo suficiente para advertir a los padres ni proteger a sus usuarios más jóvenes.

El cerebro infantil: dopamina y vacíos emocionales

A este peligro se suma la naturaleza propia del diseño de la herramienta: el contenido generado por el usuario (UGC). Aunque la empresa emplea sistemas de inteligencia artificial y moderadores humanos, el volumen masivo de creaciones permite que, en ocasiones, se filtren espacios con desnudez, lenguaje sexual o situaciones impropias. Organismos de seguridad en Australia, por ejemplo, han alertado sobre la facilidad con la que los menores acceden a estos escenarios antes de que sean reportados o eliminados, lo que ha puesto en entredicho la eficacia de su clasificación por edades.

Padres y expertos alertan sobre riesgos de interacción sin supervisión en plataformas digitales. Imagen Generada con IA

El cerebro infantil: dopamina y vacíos emocionales

Para comprender por qué los menores son tan susceptibles a estas dinámicas, la psicóloga Paola Cercado explica que estas plataformas activan directamente el sistema de recompensa del cerebro. "Al ser juegos online, lo que va a hacer es activar el sistema dopaminérgico... por eso los niños se enganchan fácilmente, porque es una forma en que su cerebro constantemente lanza dopamina". Según la especialista, este estímulo es similar al que generan los juegos de azar o las drogas.

Cercado enfatiza que el riesgo aumenta cuando existen carencias afectivas en el hogar. "Un niño con muchos vacíos emocionales trata de llenarlos en el juego porque mamá no conversa conmigo o papá no juega conmigo". En este escenario, los depredadores realizan un "trabajo de hormiga", aprovechando las ausencias para brindar una contención emocional falsa hasta obtener la confianza excesiva del menor.

RELACIONADAS Detenido en Ecuador por almacenar más de 100 archivos de abuso sexual infantil

Señales de alerta: el enemigo en la habitación

Los riesgos no son hipótesis. Martínez recuerda casos locales, como el de una niña de 12 años en Quito que terminó contactada por un adulto que se hacía pasar por adolescente. Esta manipulación suele ocurrir a espaldas de la familia. Así mismo, la psicóloga Guadalupe Nolivos alerta sobre menores que se despiertan de madrugada a escondidas para chatear, lo que altera su sueño y genera ansiedad.

Paola Cercado coincide en que el aislamiento es una señal crítica: "Empezamos a ver niños muy irritables cuando no están cerca de la tecnología... hay pérdida de interés en actividades fuera de ella". Además, advierte que la privacidad en menores debe tener límites claros. "La privacidad de un niño es la privacidad en su cuerpo... pero supervisar con quién chatean es una obligación porque pueden estar en peligro".

Recomendaciones para una vigilancia consciente

Ante este panorama, los expertos coinciden en que la tecnología tiene un límite. Aunque Roblox ofrece controles parentales, la recomendación es la supervisión activa:

Establecer un puente de confianza: "Todos los días tenemos que revisar su maleta de emociones: ¿Cómo te sientes? ¿Te ha pasado algo hoy?".

Actualizar el discurso de prevención: No solo enseñar que nadie debe tocar su cuerpo, sino que "si alguien desea ver tu cuerpo por medio de una foto o video, tienes que comunicarlo".

Asumir la responsabilidad adulta: Evitar regañar o victimizar al niño si ocurre un incidente, priorizando el diálogo para que no se rompa el vínculo de comunicación.

Más allá de los controles técnicos, la vigilancia consciente de los padres es el único filtro que no puede ser sorteado por los depredadores en estos espacios virtuales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!