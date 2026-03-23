Programador vinculado a Roblox enfrenta 40 cargos por delitos de pornografía infantil

Jamie Borne fue detenido en medio de una investigación que reabre el debate sobre los controles en entornos virtuales.

El arresto de un hombre en Estados Unidos ha generado preocupación en torno a la seguridad en plataformas digitales frecuentadas por menores. El caso involucra a Jamie Borne, quien fue detenido en la ciudad de Nueva Orleans tras una investigación que derivó en decenas de cargos relacionados con delitos de pornografía infantil.

De acuerdo con reportes de medios locales, la detención se produjo luego de que autoridades realizaran un allanamiento en su domicilio, donde incautaron dispositivos electrónicos que contenían material ilegal. A partir de estos hallazgos, se formularon más de 40 cargos en su contra, en un caso que rápidamente captó atención internacional debido a su presunta vinculación con la plataforma de videojuegos, Roblox.

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¿Quién es Borne y de qué se lo acusa?

Jamie Borne, de 30 años, fue identificado por las autoridades como el principal implicado en una investigación iniciada por agencias federales y fuerzas del orden locales en Luisiana. El caso se desarrolló tras una serie de alertas vinculadas al posible almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil a través de dispositivos digitales.

Según los reportes, la investigación avanzó hasta obtener una orden de allanamiento para su vivienda en Nueva Orleans. Durante el operativo, los agentes incautaron múltiples equipos electrónicos; incluyendo computadoras y dispositivos de almacenamiento que, tras ser analizados, contenían una cantidad significativa de material ilegal.

Este hallazgo fue clave para sustentar los más de 40 cargos en su contra, principalmente por posesión de pornografía infantil, aunque las autoridades no descartan posibles cargos adicionales conforme avance el proceso.

Si bien Roblox es una plataforma diseñada para todas las edades, su mayor base de usuarios está por debajo de los 13 años Cortesia

Además del contenido digital, los investigadores encontraron un objeto sexual con características infantiles, un elemento que agravó la acusación y que ha sido incluido como evidencia dentro del caso. Las autoridades sostienen que este tipo de hallazgos no solo refuerzan la gravedad de los delitos imputados, sino que también podrían influir en la tipificación final de los cargos.

En paralelo, el caso tomó mayor relevancia mediática luego de que el propio Borne afirmara ser programador de Roblox. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de un vínculo laboral con la plataforma, lo que ha llevado a precisar que su relación con el entorno digital sería como usuario creador de contenido dentro del sistema, y no como parte del equipo de desarrollo de la empresa

La respuesta de Roblox



Matriz de Roblox Corporation en San Mateo, California wikipedia

Tras la viralización del caso, Roblox Corporation emitió un pronunciamiento aclarando que Borne no es ni ha sido empleado de la compañía. Según indicaron, el detenido habría sido únicamente un usuario dentro de la plataforma, donde incluso llegó a crear experiencias que posteriormente fueron desactivadas.

La empresa también reiteró su postura de cero tolerancia frente a cualquier conducta que ponga en riesgo a menores dentro de su ecosistema digital, en medio de un nuevo debate sobre los controles, la moderación de contenido y la seguridad en espacios virtuales utilizados por audiencias jóvenes.

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Lo cierto es que, en los últimos años, Roblox Corporation ha reforzado sus políticas de seguridad tras múltiples polémicas relacionadas con la exposición de menores a contenido inapropiado dentro de la plataforma.

Entre las medidas implementadas destacan sistemas de moderación automatizada con inteligencia artificial, restricciones en el chat para usuarios menores de 13 años y herramientas de control parental, además de la reciente incorporación de verificación de edad para limitar el acceso a contenidos y experiencias dirigidas a adultos.

Sin embargo, investigaciones y demandas recientes señalan que, pese a los filtros, aún existen espacios (como los llamados “condo games”) donde usuarios simulan interacciones sexuales dentro del entorno virtual, muchas veces eludiendo los sistemas de control.

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