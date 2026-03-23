¿Es seguro Roblox para niños? Lo que debes saber tras el caso de pornografía infantil

Crecen las alertas por seguridad de menores en Roblox tras denuncias de grooming y pornografía

En un mundo donde los videojuegos ya no son solo diversión y escapismo, sino también espacios de socialización, la pregunta “¿es seguro Roblox para niños?” dejó de ser retórica para convertirse en una inquietud real de miles de padres. Roblox, con sus millones de usuarios activos (muchos de ellos menores) se promociona como un universo creativo y libre. Pero la libertad digital, sobre todo para niños y adolescentes, también puede implicar vulnerabilidad.

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La seguridad de los menores en línea no es un tema nuevo, pero cuando empiezan a surgir casos de grooming (es decir, cuando un adulto se acerca y manipula a un niño con fines de abuso) y denuncias por pornografía infantil asociadas a una plataforma de juegos, la alarma suena con fuerza. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Roblox en los últimos años: una plataforma amigable por fuera, con riesgos documentados por dentro.

Grooming: el peligro detrás del avatar

Una de las preocupaciones más documentadas por expertos en seguridad digital es el grooming, que se ha evidenciado incluso en investigaciones públicas y casos judiciales en varios países. Roblox permite que los usuarios interactúen entre sí, envíen mensajes y formen conexiones dentro del juego. Y ahí es donde surgen los riesgos: adultos desconocidos que, aprovechando la aparente inocencia del entorno virtual, se acercan a los menores para obtener información personal o manipularlos con fines abusivos.

Autoridades y organizaciones de seguridad han encontrado que, pese a los sistemas de moderación que la plataforma asegura tener, algunos depredadores logran sortear los filtros y establecer contacto con niños. Esto ha derivado en arrestos en Estados Unidos de personas acusadas de utilizar Roblox como herramienta para ubicar y acosar a menores.

Padres y expertos alertan sobre riesgos de interacción sin supervisión en plataformas digitales. Imagen Generada con IA

Contenido explícito que escapa al filtro

Otro de los peligros está en el propio diseño de Roblox: sus usuarios pueden crear juegos y espacios. Esa libertad creativa, que es parte de su atractivo, también permite la aparición de contenidos con lenguaje sexual, desnudez y situaciones impropias para niños. Aunque la compañía utiliza moderación automática y manual, no siempre es suficiente para detectar todo lo que se genera en una comunidad tan amplia.

Organismos de seguridad en Australia, por ejemplo, han señalado que contenido sexual o explícito puede estar accesible para usuarios jóvenes, motivo por el cual se pidió revisar la clasificación de edad del juego.

¿Son reales estos riesgos o son exageraciones?

Los peligros no son meras hipótesis. En México, por ejemplo, se documentaron situaciones donde niños fueron contactados por desconocidos a través de Roblox, con reportes de menores extraviados temporalmente en medio de encuentros coordinados fuera del juego. En Estados Unidos, familias han presentado demandas que señalan a Roblox de no proteger debidamente a los niños y permitir que adultos con intenciones criminales accedan a menores. En algunos de esos casos, la justicia intervino y se realizaron arrestos.

Estos eventos han llevado a que legisladores y organizaciones internacionales cuestionen abiertamente si Roblox verdaderamente puede garantizar la seguridad de sus usuarios más vulnerables.

¿Qué ha hecho Roblox al respecto?

La empresa responsable de la plataforma ha implementado varias medidas:

Controles parentales configurables

Verificación de edad para cuentas de usuarios

Sistemas automatizados de filtrado de palabras y contenidos

Sin embargo, expertos en seguridad digital sostienen que, debido al volumen inmenso de contenido generado por los propios usuarios, muchas situaciones de abuso o exposición a material explícito pueden escaparse de los filtros y aparecer antes de ser detectadas.

Consejos para padres y cuidadores

Ante este panorama, la recomendación de especialistas es clara: Roblox no debe usarse sin supervisión adulta, especialmente en niños pequeños. Algunas pautas para reducir riesgos incluyen:

Activar todos los controles parentales disponibles. Establecer límites de tiempo y supervisar chats y amistades virtuales. Conversar con los niños sobre seguridad digital y señales de alerta.

Pero más allá de los controles técnicos, hay algo que no puede reemplazarse: la vigilancia consciente de los padres sobre lo que sus hijos encuentran y con quién interactúan en estos espacios virtuales.

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¿Puede Roblox ser seguro?

No completamente. Ninguna plataforma puede garantizar absoluta seguridad cuando permite interacción abierta entre millones de usuarios. Roblox puede ser una experiencia divertida, creativa y educativa si se usa con cuidado y bajo supervisión. Pero los casos documentados de grooming, exposición a contenido explícito y abuso infantil demuestran que los riesgos son reales y tangibles.

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