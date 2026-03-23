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Imagen referencial. La lisa es un pescado popular en Ecuador, consumido en ceviches y preparaciones tradicionales
Imagen referencial. La lisa es un pescado popular en Ecuador, consumido en ceviches y preparaciones tradicionalesImagen Generada con IA

Estudio revela larvas en popular pescado de la Costa ecuatoriana: lo que debes saber

Investigadores identifican Contracaecum overstreeti en un pescado. El hallazgo alerta sobre riesgos para la salud

La lisa (Mugil cephalus), uno de los pescados más consumidos en la costa ecuatoriana, fue protagonista de un reciente estudio científico que puso en evidencia un hallazgo inesperado: la presencia de larvas del parásito Contracaecum overstreeti en su músculo, la parte del pez que suele consumirse.

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El análisis, realizado de manera conjunta por la Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), la Universidad Central del Ecuador y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, examinó ejemplares de lisa adquiridos en un mercado de Borbón, Esmeraldas. De los diez peces analizados, nueve mostraron larvas del parásito, confirmadas mediante técnicas de biología molecular.

¿Qué riesgos representa para los consumidores?

El parásito detectado puede provocar en humanos una enfermedad denominada anisakidosis, cuyos síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas, vómito y, en algunos casos, reacciones alérgicas. Aunque no se han registrado casos confirmados en Ecuador, estudios en países vecinos como Perú, Colombia, Venezuela y Chile sugieren que podría existir un subdiagnóstico.

La presencia del nematodo es especialmente relevante en preparaciones tradicionales que consumen pescado crudo o poco cocido, como el ceviche, muy popular en la región.

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Impacto en la salud de los peces y la seguridad alimentaria

Los investigadores alertan que la alta prevalencia del parásito también podría afectar la salud de los peces y la seguridad alimentaria. En Ecuador, gran parte de la pesca artesanal se comercializa en mercados abiertos, generalmente sin inspección sanitaria sistemática, lo que aumenta los riesgos para el consumidor.

Hasta ahora, los estudios sobre nematodos anisákidos en peces marinos ecuatorianos son limitados. Investigaciones previas solo habían detectado otras especies de Anisakis en distintos peces comerciales, pero Contracaecum spp. nunca había sido reportado en la lisa.

La importancia de la vigilancia y la educación al consumidor

El estudio enfatiza la necesidad de fortalecer la vigilancia parasitológica, mejorar las prácticas de manipulación y conservación del pescado y educar al consumidor sobre los riesgos de consumir pescado crudo o insuficientemente cocido.

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