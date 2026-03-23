Claude permite importar contexto desde ChatGPT: así funciona el paso a paso

La migración de memoria entre asistentes de IA permite conservar contexto, preferencias y estilo sin empezar desde cero.

Cambiar de asistente de inteligencia artificial sin comenzar desde cero ya es posible. Una función de Claude permite llevar parte del contexto que un usuario ha construido en ChatGPT, aprovechando un sistema de memoria que Anthropic describe como experimental. La idea ha llamado la atención de quienes temen perder años de preferencias, estilo de redacción o datos útiles acumulados en sus chats.

El interés no es menor. OpenAI explica que ChatGPT puede guardar memorias y hacer referencia al historial de chats para personalizar respuestas futuras, mientras que Claude también ofrece memoria, búsqueda en conversaciones pasadas y, además, una herramienta para importar memoria desde otros servicios de IA.

Qué promete esta función

Según el centro de ayuda de Claude, los usuarios pueden transferir memoria entre Claude y otros asistentes de IA. Anthropic aclara que se trata de una función “experimental” y todavía en desarrollo, por lo que sus resultados pueden variar.

En paralelo, OpenAI señala que ChatGPT sí permite exportar los datos de la cuenta, incluido el historial de chats y otra información relevante, ya sea desde la configuración de la cuenta o desde su portal de privacidad.

Paso a paso: cómo migrar contexto de ChatGPT a Claude

La dinámica que se ha viralizado en redes se basa en un flujo manual: Claude genera un prompt para pedirle a otro asistente que resuma lo que sabe del usuario, luego esa respuesta se pega dentro de Claude para convertirla en memoria.

Crear una cuenta en Claude. El primer paso es ingresar a Claude y abrir una cuenta. Sin eso, no se puede acceder a la sección de memoria o capacidades. Ir a Configuración. Dentro de Claude, el usuario debe entrar a Settings o Configuración y buscar la sección Capabilities. Anthropic indica que desde allí se puede ver, editar y controlar la memoria. Buscar la opción de memoria. En esa sección aparece la herramienta para gestionar la memoria. Claude permite ver qué recuerda sobre el usuario, editarlo y también importar memoria desde otros asistentes de IA. Iniciar la importación. Al activar la opción de importar memoria, Claude muestra un prompt que debe copiarse. Ese texto está pensado para usarse en otro asistente, como ChatGPT, con el fin de pedirle un resumen estructurado del contexto acumulado. Abrir un nuevo chat en ChatGPT. Luego hay que abrir una conversación nueva en ChatGPT y pegar ese prompt. La idea es que el sistema devuelva una síntesis de memorias, preferencias, estilo e información útil que haya retenido del usuario. (Aquí conviene hacer una precisión: OpenAI sí permite exportar datos de la cuenta, pero su documentación pública no describe una función oficial específica para “exportar memorias” en el mismo formato que pide Claude. Lo que sí existe es la opción de exportar el historial y otros datos, además de gestionar memorias guardadas desde Settings > Personalization > Manage memories). Pegar la respuesta en Claude. Una vez obtenida la respuesta en ChatGPT, el usuario debe volver a Claude y pegar ese contenido en el cuadro de importación de memoria. Después, Claude procesa la información y la incorpora como contexto útil para futuras conversaciones.

Qué debe tener en cuenta el usuario

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No todo lo que un asistente “sabe” está necesariamente organizado o listo para migrarse de forma perfecta. OpenAI distingue entre memorias guardadas y referencia al historial de chats, mientras que Anthropic también maneja sus propias capas de memoria y resumen. Eso significa que el resultado de una importación puede ser útil, pero no idéntico al comportamiento que el usuario tenía en la otra plataforma.

También hay un punto sensible: privacidad. Exportar datos o resumir información personal implica revisar qué se comparte. OpenAI indica que los usuarios pueden descargar sus datos desde el portal de privacidad o desde la configuración de ChatGPT, y Anthropic permite revisar y editar la memoria guardada en Claude.

Más que una mudanza, una tendencia

La viralización de esta guía refleja algo más amplio: los usuarios ya no solo comparan qué modelo responde mejor, sino qué plataforma conserva mejor su contexto, sus preferencias y su forma de trabajar. En ese escenario, la memoria se está convirtiendo en una de las funciones más valiosas de los asistentes conversacionales.

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