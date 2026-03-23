NVIDIA impulsa OpenClaw: la IA que aspira a seguir el camino de ChatGPT

La propuesta destaca por su potencial para transformar la forma en que se interactúa con la IA, de manera más segura

La carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial suma un nuevo contendiente; durante su reciente conferencia tecnológica, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó OpenClaw, un proyecto que no tardó en llamar la atención tras ser descrito como "el próximo ChatGPT", en referencia a su potencial impacto dentro del sector.

El anuncio se dio en el marco de la GTC, el evento insignia de la compañía, donde Nvidia suele revelar sus avances más ambiciosos. En este contexto, OpenClaw fue introducido como una apuesta por una nueva generación de sistemas de IA, con un enfoque que no solo busca capacidades avanzadas, sino también responder a una creciente preocupación: la seguridad y el control en el uso de estas tecnologías.

¿Qué es OpenClaw y por qué está generando tanto interés?



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OpenClaw es una propuesta de inteligencia artificial que forma parte del ecosistema de desarrollo abierto impulsado por Nvidia, orientado a crear modelos más transparentes, adaptables y seguros. A diferencia de otros sistemas cerrados, esta iniciativa busca facilitar su implementación en distintos sectores, desde educación hasta entornos empresariales, permitiendo mayor personalización y control sobre su funcionamiento.

El interés en este proyecto también se explica por su rápida adopción en mercados como China, donde ha comenzado a posicionarse como una alternativa dentro del ecosistema de IA. Su planteamiento apunta a competir en un terreno dominado por grandes modelos conversacionales, pero incorporando una capa adicional de supervisión y ajuste según las necesidades de cada organización.

OpenClaw se publicó por primera vez en noviembre de 2025 con el nombre de 'Clawdbot'. Cortesia

NemoClaw: la apuesta por una IA más segura



Uno de los pilares clave detrás de OpenClaw es NemoClaw, una solución desarrollada por Nvidia enfocada en la seguridad aplicada a la inteligencia artificial. Este sistema está diseñado para ayudar a empresas a controlar cómo responden los modelos, evitando riesgos como la generación de contenido inapropiado, errores críticos o el uso indebido de información sensible.

NVIDIA define a NemoClaw como un proyecto para "la comunidad de OpenClaw". Cortesia

NemoClaw funciona como una especie de “filtro inteligente”, capaz de supervisar y ajustar las respuestas de la IA en tiempo real, alineándolas con políticas específicas de cada organización. Esto resulta especialmente relevante en un contexto donde cada vez más compañías integran inteligencia artificial en procesos clave y requieren garantías sobre su comportamiento.

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Una IA con ambiciones mayores

Más allá del titular llamativo, la apuesta de Nvidia con OpenClaw refleja una tendencia clara en la industria: el paso de modelos potentes a modelos confiables. La combinación entre capacidad técnica y control podría marcar la diferencia en los próximos años, especialmente en sectores donde la precisión y la seguridad son esenciales.

Con este enfoque, OpenClaw no solo busca competir con herramientas ya consolidadas, sino posicionarse como una alternativa que redefine cómo interactuamos con la inteligencia artificial, priorizando no solo lo que puede hacer, sino también cómo y bajo qué condiciones lo hace.

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