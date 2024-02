En Ruta: El cinturón, seguridad por la vida

Graves lesiones físicas y hasta fatales son consecuencia del uso incorrecto del cinturón de seguridad. De ahí la importancia de mantener la postura adecuada al colocarlo, siempre de manera diagonal del hombro hasta la cadera; sin importar el asiento del vehículo que ocupe.

“Si lleva puesto y ajustado correctamente el cinturón de seguridad; y está sentado erguido y bien apoyado en el respaldo del asiento, las posibilidades de lesionarse o incluso morir en un accidente se pueden reducir considerablemente”, refiere el manual de una de las marcas automotrices comercializadas en Ecuador.

Hoy, la mayoría de vehículos modernos emiten alertas, ya sea a nivel del tablero o sonidos, cuando no se utilizan los cinturones de seguridad, y no solo en los asientos de piloto y copiloto, sino de todos los ocupantes del automotor. E incluso, el Latin NCAP, entidad responsable de hacer pruebas de choque a carros que se expenden en América Latina, refiere que en un futuro cercano el dispositivo será “de uso obligatorio” para todos los ocupantes del carro, no solo adelante.

Los asientos para niños son una obligación. Se recomienda cambiar al cinturón de seguridad para adultos cuando los niños cumplan entre 8 y 12 años. Archivo

También remarca que el cinturón de seguridad es pieza fundamental de todo sistema de retención y que los fabricantes continúan desarrollando nuevas y mejores opciones para brindar una protección cada vez mayor a los usuarios. “Siempre debe utilizarse el cinturón, pero son muchos los pasajeros que continúan sin utilizarlo”, indica.

Los cinturones de seguridad de ciertos vehículos están equipados con una función de bloqueo de emergencia que se activa en situaciones como una colisión, frenado brusco o inclinación rápida hacia adelante. Esta función asegura que el cinturón se bloquee automáticamente, para proporcionar una restricción y protección efectivas a los ocupantes, minimizando el riesgo de lesiones graves.

Expertos en el tema recomiendan verificar que el cinturón se encuentre en óptimas condiciones, sin rasgaduras o cortes; y que los broches estén operativos para garantizar su efectividad. Cabe destacar que las bolsas de aire y los cinturones de seguridad actúan a la par en una colisión.

